Presentación de la obra Desmitificando la Inteligencia Artificial de la abogada Rocío Ramírez en el CGAE

La obra es una respuesta profesional ante las dudas centrales de la profesión relacionadas con riesgos, ética, garantías y uso responsable, ayudando a distinguir entre ruido y valor real.

Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Salvador González, presidente del CGAE y Moisés Barrio, coordinador de la colección "Derecho e Inteligencia Artificial" de Lefebvre, participan junto a la autora en el acto.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en su sede de Madrid ha sido el escenario para la presentación de Desmitificando la Inteligencia Artificial, la nueva obra de la abogada Rocío Ramírez Torres, publicada por Lefebvre dentro de la colección Derecho e Inteligencia Artificial, y coordinada por el letrado del Consejo de Estado Moisés Barrio.

El acto contó con la participación de Salvador González, presidente del CGAE; Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Moisés Barrio, miembro del Consejo Asesor sobre Innovación y Abogacía del CGAE y la autora de la obra, Rocío Ramírez, quienes reflexionaron sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía y la necesidad de abordar su adopción desde el conocimiento, la ética y el rigor jurídico.

En el inicio de la presentación Juan Pujol, presidente de Lefebvre, agradeció el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española en esta iniciativa y puso en valor una colección que reúne a autores de perfiles diversos con el objetivo común de proporcionar a los profesionales un conocimiento sólido, independiente y contrastado sobre la inteligencia artificial.

Guía práctica para comprender la IA

Desmitificando la Inteligencia Artificial nace con el objetivo de acercar la inteligencia artificial a los profesionales del Derecho mediante un enfoque claro, didáctico y alejado del lenguaje técnico. Se trata del tercer título de la colección y explica conceptos como los modelos de lenguaje, el prompting, las alucinaciones o los sesgos, relacionándolos con situaciones habituales en los despachos, como la gestión de expedientes, la revisión documental, la redacción y traducción de escritos o la comunicación con clientes.

Durante el acto, Rocío Ramírez explicó que el principal propósito del libro es contribuir a desmontar algunos de los mitos que rodean a la IA generativa, especialmente la idea de que pueda sustituir al abogado. Sobre esta posible sustitución subrayó que estas herramientas deben entenderse como un apoyo al profesional, y en ningún caso como un “reemplazo de su criterio jurídico”. Además, advirtió de los riesgos derivados de un uso no supervisado y expresó que debería tomarse una especial atención sobre aspectos especialmente sensibles para la profesión, como la protección de los datos personales y la preservación del secreto profesional.

Por su parte, Moisés Barrio destacó que la obra responde a la necesidad de ofrecer una visión práctica y rigurosa en un momento de enorme proliferación de publicaciones sobre inteligencia artificial. Barrio señaló, una vez más, que la propia expresión "inteligencia artificial" sigue generando confusión y que la velocidad de evolución de esta tecnología obliga a mantener una actualización constante. Para el letrado en el Consejo de Estado los sistemas de IA generativa son esencialmente "máquinas de predicción", por lo que cualquier resultado debe ser siempre revisado y validado por el profesional.

Transformación digital compatible con los principios de la profesión

En su intervención el presidente del CGAE, Salvador González, reafirmó el compromiso de la institución con la transformación digital de la abogacía, e insistió en que la incorporación de nuevas tecnologías debe realizarse sin renunciar a los principios deontológicos que rigen la profesión.

En este sentido, recordó que la independencia del abogado, la obligación de verificar y contrastar toda información generada mediante inteligencia artificial y la protección del secreto profesional constituyen elementos irrenunciables en cualquier proceso de digitalización.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos