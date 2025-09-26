Primera reunión del Grupo Jurídico de la Comisión Especial frente a desastres naturales de UP

Se acordó una hoja de ruta con los principales temas de trabajo y se propuso que el grupo se reúna con carácter quincenal

El grupo de trabajo jurídico de la Comisión Especial para abordar desastres naturales impulsada por Unión Profesional (UP) se constituyó ayer y mantuvo su primera reunión.

La creación de esta Comisión fue acordada por UP en agosto con el objetivo de elaborar propuestas para la prevención y respuesta ante catástrofes como los incendios forestales o la DANA registrada el año pasado.

El grupo de trabajo jurídico, coordinado por el Consejo General de la Abogacía, planteará medidas de interés para la profesión, entre ellas la regulación de la suspensión de plazos procesales en situaciones de emergencia.

En esta primera reunión se acordó una hoja de ruta con los principales temas de trabajo y se propuso que el grupo se reúna con carácter quincenal hasta la presentación del informe definitivo en diciembre de 2025.

Al encuentro asistieron, en representación de la Abogacía Española, Ana Martín, decana del Colegio de Abogados de Zamora, y Borja Vargues, secretario general técnico. También participaron Luis Enrique Mayorga, presidente de la Comisión de Emergencias Climáticas del Consejo General del Notariado; Fernando González-Concheiro, vicepresidente del Consejo General de Procuradores; Andrea Castrillo, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia; Dulce Calvo, directora de RSC del Colegio de Registradores, junto a José Soriano, director del Servicio de Sistemas de Información, y Daniel Burón, secretario general técnico del Consejo de Gestores Administrativos.

En esta ocasión no pudieron asistir los representantes del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.

La Comisión de UP reúne a los 36 Consejos y Colegios profesionales que forman parte de la organización y se enmarca en la Conferencia Multiprofesional, creada en 2021 para anticipar, prevenir y proponer soluciones ante crisis graves y globales. El análisis contará con la aportación de profesionales de múltiples ámbitos —jurídico, sanitario, científico, social, económico, docente, de la ingeniería y la arquitectura— que en conjunto representan a más de 1,7 millones de profesionales.

El trabajo de esta Comisión Especial está previsto que pueda presentarse antes de que finalice 2025. Unión Profesional considera necesario apoyar y participar en el estudio de estas medidas y poner a disposición del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de todos los grupos políticos, una serie de propuestas que puedan ser objeto del mayor consenso posible.

