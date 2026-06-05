Prisión por insultos y amenazas racistas a un niño de 10 años en un colegio de Burgos

La AP suspende la pena de cárcel con la condición de que realice un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una mujer a 16 meses de prisión, una multa de 2.070 euros y una indemnización de 2.000 euros por daños morales.

Se le atribuyen delitos contra los derechos fundamentales (por lesionar la dignidad de las personas por motivos ideológicos y raciales), contra la integridad moral y de amenazas. No obstante, el tribunal ha suspendido la pena de cárcel durante dos años, condición supeditada a que no vuelva a delinquir y a que realice un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación.

La acusada, sin antecedentes penales, fue condenada por conformidad tras un incidente racista ocurrido el 8 de enero de 2024 en un colegio. La mujer, que fue a recoger a sus nietas, entró sin autorización al comedor escolar y, delante de otros alumnos menores de edad, insultó gravemente y amenazó a un niño de 10 años de origen dominicano por motivos de odio y desprecio hacia las personas de raza negra.

Utilizando expresiones racistas y degradantes y, tras coger unas tijeras de una mesa, amenazó con agredirle físicamente y enviar los restos a su madre, afirmando que no le importaba ir a la cárcel. La acción, motivada por la animadversión racial y aprovechando la superioridad de edad de la acusada, provocó en el menor una profunda humillación, miedo y un menoscabo en su dignidad.

La sentencia es firme.

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