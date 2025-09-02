Ahora se abre un proceso de escucha y diálogo con la sociedad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática,

El Pacto de Estado tiene el objetivo de reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación y recuperación de las Administraciones públicas ante eventos climáticos extremos.

Diez compromisos prioritarios

El Pacto plantea impulsar diez compromisos:

1) Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI. Reforestación con bosques mixtos y resilientes al fuego, gestión activa de montes y favorecer la conservación y el uso productivo.

2) Desplegar una Respuesta Nacional para la Resiliencia Hídrica que aumente la resiliencia de pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías. Por ejemplo, limitando la edificación en zonas inundables y modernizando los sistemas de drenaje y abastecimiento urbano.

3) Proteger a la ciudadanía de las olas de calor. Mediante la creación de una red de refugios climáticos e infraestructuras verdes en ciudades y pueblos o nuevos estándares laborales.

4) Establecer un sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y servicios reforzados en el mundo rural para potenciar su poblamiento, robustecer su contribución a la protección y restauración de la naturaleza, y favorecer su adaptación a los diferentes escenarios que plantea el cambio climático.

5) Potenciar las contribuciones de los sectores forestal y agropecuario a la prevención y mitigación de los eventos climáticos extremos. Fomentar la agroforestería, la ganadería extensiva, la silvicultural el riego sostenible…

6) Crear dos fondos con recursos nacionales y autonómicos. El primero, bajo la coordinación de Protección Civil, para acelerar las ayudas a las zonas afectadas por fenómenos extremos; el segundo, para actuaciones de prevención y reducción de riesgos.

7) Mantener de forma permanente los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos climáticos extremos.

8) Impulsar la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas en el nuevo contexto climático.

9) Promover una cultura cívica de la prevención y reacción. La población debe tener conocimientos y habilidades para afrontar situaciones de emergencia, adquiridos desde edades tempranas.

10) Acelerar la transición ecológica en España y exigir a la Unión Europea una mayor ambición.

Proceso de escucha y diálogo participativo

Con la propuesta aprobada se abre un proceso de escucha y diálogo con toda la sociedad, en el que las diferentes instituciones, organizaciones y ciudadanos tengan la posibilidad de aportar su visión. Durante los próximos meses se recibirán aportaciones de todos los interesados, desde formaciones políticas, a agentes sociales, pasando por organizaciones agrarias, ecologistas o académicos, entre otros -también se presentará a la Comisión Europea, Portugal y Francia-, y a final de año se presentará una nueva propuesta.

Los ciudadanos también podrán aportar sus comentarios e incorporar sus ideas al Pacto mediante la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

