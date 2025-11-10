¿Puede generarse contenido sexual con IA a partir de imágenes reales de menores?

La resolución hace referencia a las actuaciones previas de investigación que la Agencia inició en septiembre de 2023 a partir de diversas noticias publicadas en medios de comunicación en relación con un caso ocurrido en la localidad de Almendralejo (Badajoz).
En este caso concreto, se sanciona a la persona infractora por la difusión de fotografías manipuladas con inteligencia artificial que incluían los rostros de personas reales.
La Agencia quiere destacar la importancia de no utilizar imágenes reales de terceras personas sin su consentimiento para generar mediante inteligencia artificial nuevo contenido a partir de ellas, especialmente en el caso de menores, un colectivo de especial protección. Estos hechos en algunos casos (pornografía, fraude, etc.) son susceptibles de una condena penal y son responsabilidad de las autoridades policiales y judiciales. En otros supuestos, en su caso, pueden suponer una sanción por protección de datos.