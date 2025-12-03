2026 reescribe las reglas del marketing: IA, búsqueda conversacional y anuncios generativos

La IA redefine la publicidad online de cara al 2026

Las pequeñas y medianas empresas entran en 2026 con un optimismo cauto respecto a su inversión en marketing. Según un estudio de LocaliQ, el 92% de las PYMEs mantendrá o incrementará su presupuesto el próximo año, pese a la incertidumbre económica. El motivo es claro: la publicidad online se ha convertido en una inversión estratégica para crecer, lo que obliga a maximizar la eficiencia de cada euro invertido a través de la inteligencia artificial (IA) y la automatización.

Así lo confirma Edu Huarte, consultor en publicidad online, especialista en Meta Ads y profesor y mentor en IE Business School, quien asegura: «Las PYMEs han entendido que la IA ya no es una ventaja competitiva, sino una necesidad para sobrevivir en un entorno cada vez más automatizado. En 2026, quien no la incorpore en sus procesos de marketing quedará rápidamente atrás».

Meta Ads: automatización total y creatividad generada por IA

Meta seguirá siendo en 2026 el pilar de la publicidad social para pequeñas empresas: Facebook es utilizada por el 91% de las PYMEs que hacen marketing en redes, según LocaliQ. Tal y como destaca Edu Huarte, entre las tendencias en publicidad en Meta Ads se encuentran:

Campañas IA Advantage+: optimización “hands-off”

Meta impulsa el uso de Advantage+, su sistema de campañas automatizadas que optimiza segmentación, presupuesto y creatividades mediante IA, compitiendo directamente con modelos como Google Performance Max o TikTok Smart+. La compañía afirmó que modelos como GEM, entrenados con miles de millones de datos, ya aumentaron las conversiones en 2025 un +5% en Instagram y +3% en Facebook (engineering.fb.com).

Huarte señala: «Estas campañas están reduciendo radicalmente la complejidad técnica. Las PYMEs pueden lograr mejores resultados sin necesidad de dominar la plataforma, delegando en la IA la mayor parte del trabajo pesado».

Creatividades generadas por IA para anuncios

Meta ha lanzado funciones que generan variaciones de imágenes y textos publicitarios automáticamente. A partir de una foto de producto, el sistema puede crear fondos y escenarios nuevos y reencuadrar la imagen en formatos vertical, cuadrado, etc., adaptándola a diferentes ubicaciones (Feed, Reels, Historias). Según información publicada, un anunciante beta registró un +13% de ROAS al usar generación de fondos con IA. Estas funciones llegarán a todas las cuentas a través de Advantage+ Creative, permitiendo producir decenas de anuncios a bajo coste. Meta etiquetará todas las imágenes generadas por IA en los anuncios.

«Esto supone que una PYME podrá crear en una tarde más variaciones creativas que las que antes hacía en un mes con recursos propios. Es una revolución silenciosa pero gigantesca», explica Huarte.

Google & YouTube Ads: la búsqueda se vuelve conversacional y visual

Tal y como señala Huarte, Google Ads entra en 2026 en plena transformación impulsada por la IA generativa. Entre las tendencias que se podrán ver el próximo año se encuentran:

Ads integrados en la experiencia SGE

Google está incorporando resultados conversacionales con IA a través de Search Generative Experience (SGE), donde los anuncios aparecerán integrados en respuestas generativas y experiencias multimodales. “Esto obliga a abandonar la estrategia centrada en palabras clave individuales y apostar por bancos de recursos (textos, imágenes, vídeos) que la IA combine según la consulta” destaca Huarte.

Más control para anunciantes en Performance Max

Google añade palabras clave negativas en Perfomance Max, mejores reportes, guías de marca y visibilidad de conversiones y equilibrio de automatización con control.

«Google ha entendido que la IA debe ser transparente. Las PYMEs quieren automatización, pero también saber por qué algo funciona. En 2026 veremos más datos, más claridad y campañas más eficientes», comenta Huarte.

La era sin cookies y el auge del first-party data

Con la desaparición de las cookies de terceros en Chrome, Google impulsa Privacy Sandbox y mayor uso de datos propios, apoyándose en la IA para modelar las conversiones perdidas.

TikTok Ads: el nacimiento de un nuevo buscador para la Generación Z

Sin lugar a dudas, TikTok se convierte en 2026 en una de las plataformas más influyentes por su rol dual: entretenimiento y búsqueda. La principal tendencia en el ámbito de TikTok es la llegada de los Search Ads. TikTok lanza anuncios de búsqueda, permitiendo pujar por palabras clave que los usuarios escriben en la app. Es de destacar que el 86% de la Gen Z ya usa TikTok como buscador, casi igual que Google.

Este formato permitirá a PYMEs captar intención de compra con vídeos promocionales que aparecerán cuando alguien busque, por ejemplo, “mejores zapatillas 2026”.

«TikTok se convierte en un híbrido entre red social, escaparate y buscador. Es una oportunidad enorme para las marcas que sepan crear contenido nativo y auténtico», sentencia Huarte.



«La publicidad digital está entrando en su etapa más democrática: automatizada, creativa y accesible. La IA permitirá que pequeñas empresas consigan resultados antes reservados a grandes anunciantes. 2026 será el año en el que la tecnología equilibre el juego» sostiene Huarte.

