DeepSeek lanza un nuevo modelo con un nivel de razonamiento similar al de GPT-5

DeepSeek, la empresa china de inteligencia artificial, ha lanzado la versión final de su nuevo modelo, DeepSeek V3.2

DeepSeek V3.2 está disponible desde este lunes con capacidades de agente mejoradas gracias al razonamiento y la deducción, como ha indicado la compañía en una nota de prensa. Llega con una capacidad de razonamiento a la altura de GPT-5 de OpenAI y "ligeramente inferior" a la de Gemini 3.0 Pro de Google.

Su principal novedad es la posibilidad de integrar el modo pensamiento en herramientas, es decir, que mientras que usa este modo, la IA puede acceder a ellas para buscar información pertinente antes de ofrecer una respuesta. Este modo pensamiento también es compatible con Claude Code.

Junto al modelo estándar, DeepSeek ha lanzado DeepSeek-V3.2- Speciale, desarrollado para la investigación, que no admite la integración de herramientas ni está optimizado para tareas cotidianas.

