No resulta fraudulento por haberse respetado su finalidad ¿Puede mantenerse un contrato de relevo tras jubilación anticipada del relevado? Noticia 14-06-2021 ElDerecho.com

Aunque el contrato de relevo debió finalizar cuando el relevado se jubiló anticipadamente, no es contrario a la regulación legal mantener su duración hasta la finalización de la fecha inicialmente prevista en el contrato. El TS considera que se ha respetado la finalidad del contrato de relevo y no se ha causado perjuicio alguno, por lo que no se ha producido una situación de fraude.