¿Qué implica y cómo cumplir la nueva normativa del IVA para ecommerce que entra en vigor el 1 de julio?

Quipu ha lanzado una solución para Ecommerce para facilitar la gestión de los trámites derivados de esta nueva legislación. Precisamente, los expertos de Quipu recomiendan usar el One-Stop Shop – MOSS o ventanilla única para evitar darse de alta en una Hacienda extranjera.

Las ecommerce se incrementaron en España un 36% en 2020 debido a la pandemia y sus ventas alcanzarán los 45.000 millones de euros en 2021, lo que supone un crecimiento del 24% respecto al año anterior, datos de Astound Commerce. Una nueva normativa del IVA Intracomunitario para las ecommerce entra en vigor el 1 de julio de 2021. Según datos de la Comisión Europea, se pierden más de 150.000 millones de euros al año en concepto de IVA, de los cuales 50.000 millones de euros pertenecen a las ventas transfronterizas.

El objetivo de la nueva legislación es unificar los umbrales límite que obligan a tributar el IVA en el país de destino así como facilitar el pago de este impuesto con una ventanilla única (One-Stop Shop – MOSS) y armonizar el sistema de tributación del IVA. A partir del 1 de julio de 2021, se aplicará el IVA del país de destino a partir de 10.000 euros para todos los miembros de la UE, que hasta ahora dependía de cada estado. Para cifras más baja se seguirá aplicando el IVA del país de origen.

“Si tu tienda online supera el umbral de los 10.000 euros en operaciones con otros países de la UE, tendrás que pagar el IVA de ese país. Es decir, las ecommerce estarán en la obligación de conocer el IVA de cada país miembro de la UE (hay más de 80) y utilizar el nuevo sistema ventanilla única para declararlo. Pueden elegir no hacerlo, pero es muy recomendable aprovechar la sencillez que ofrece esta legislación para que no tener que darse de alta en la Hacienda de cada país. Asimismo, es lo más beneficioso para el consumidor final, que sabrá en todo momento el valor exacto del producto que va a pagar y no tendrá sorpresas”, asegura Roger Dobaño CEO de Quipu. “Para ventas B2B, si el comparador dispone del número de identificación fiscal intracomunitario o VAT, podrás seguir sin gravar el IVA en estas facturas intracomunitarias”, añade.

Otro cambio importante de la nueva legislación, es que las importaciones desde fuera de la UE dejarán de estar exentas de IVA en los productos de escaso valor (inferiores a 22 euros). Así, la ecommerce -y, concretamente, aquellas que practican el dropshipping- pagarán IVA en todos sus productos y no tendrán una ventaja fiscal frente al comercio nacional. Lo que sí se mantiene es la exención aduanera a las importaciones de menos de 150 euros.

“Si antes aprovechabas la exención de IVA en productos de escaso valor para obtener un margen de beneficio mayor, ahora ya no podrás. Sin embargo, es importante recordar que el IVA es un impuesto que paga el consumidor final y que el empresario recauda, por lo que son costes que asumirán los clientes, no el ecommerce”, especifica Dobaño.

Asimismo, con la entrada en vigor de esta nueva normativa, los marketplaces serán responsables de recaudar el IVA de sus ventas ya que el consumidor final no será el importador. “Plataformas como Amazon o Shopify pasarán a ser los recaudadores finales del IVA; pues deberán ajustarse a un marco legal nuevo y ser sujetos pasivos del IVA, será como si ellos mismos adquirieran y vendieran el producto”, expone el CEO de Quipu.

Practicidad y facilidad

El One-Stop Shop – MOSS o ventanilla única es una web desde el que se podrá declarar el IVA de los intercambios comerciales transfronterizos. “Este portal se encargará de enviar el IVA recaudado al país al que pertenezca sin que la empresa tenga que darse de alta en una Hacienda extranjera. Desde 2015 este portal tenía la misma función, pero enfocada a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; ahora, se expande a todo tipo de servicios. Para utilizarla tendrás que darte de alta en el régimen correspondiente”, nos cuenta Dobaño.

Fuente de la noticia: ElDerecho.com

