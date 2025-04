El Foro de Gerencias Legales posiciona al General Counsel como actor clave

El Foro de Gerencias Legales ha reunido a más de 120 asistentes en su tercera edición celebrada en Bogotá.

El Centro de Excelencia de Deloitte ha acogido este evento organizado por Gericó Associates, en el que han participado gerentes legales y socios de firmas como Enel Colombia, OHLA, Sacyr Concesiones, Prosegur, Ecopetrol, Xiaomi, CEMEX, Grupo Unacem, Coney Park - The Carlyle Group, Riopaila Castilla, GeoPark, Prosegur, Grupo AJE, Deloitte Legal, Banco GNB, Avaya, Oracle, McDermott Will & Emery, Niubiz, IBM, Baxel, Aguado & Ruiz Abogados, Frontera Energy Corp, Posse Herrera Ruiz, Banca de Inversión Bancolombia, Refinería de Cartagena, Ocensa, Marsh McLennan, McCain Foods o Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos.

Guillermo Poveda, Senior Legal Counsel de Huawei, ha destacado la aportación del evento al sector: “Fue un verdadero honor y un gran placer atender un evento impecablemente organizado, junto a colegas y aliados cálidos y brillantes. Con un entorno regulatorio y comercial cambiante y desafiante, estos espacios se demuestran cada vez más como los más idóneos para enriquecer a la profesión misma individualmente, pero, en especial, a la industria legal como un todo. Agradezco a la organización que haya hecho posible este excelente ejercicio y gratísimas experiencias”.

Erick Castellanos, Senior Legal Advisor de Ecopetrol, ha enfatizado la relevancia de los temas seleccionados para los paneles: “Fue un acierto abordar temas de ciberseguridad y protección de datos personales en el Foro. Son temas clave para los gerentes legales. La presencia de speakers de Colombia, Perú y México destacó la relevancia internacional del tema. Esperamos haber sembrado una semilla para el uso consciente de la tecnología”.

Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM en Xiaomi Technology, ha subrayado la creciente importancia del Compliance en toda organización: “El Compliance debe implementarse bajo un modelo paraguas desde lo más alto de la empresa, empezando por los miembros del consejo y el directorio hasta los empleados de menor seniority. Se enseña e implementa con el ejemplo y no es un gasto, es una inversión. En México, durante 2024 se recibieron más de 86.000 millones de intentos de ciberataque, en Perú más de 50.000 y el Colombia más de 25.000. Como todo en Compliance, si bien es cierto hay que tener un plan de acción para resolver, lo ideal es implementarlo de manera preventiva”.

Marc Gericó, Managing Partner de Gericó Associates, ha explicado la relevancia en aumento del rol del General Counsel y de las áreas legales de las organizaciones: "Cerramos otra edición del Foro de Gerencias Legales con una visión muy clara: el rol del General Counsel está experimentando una evolución acelerada y cada vez más estratégica dentro de las grandes corporaciones y multinacionales.

Ya no hablamos únicamente de figuras técnicas centradas en el cumplimiento normativo o en la gestión de riesgos legales. Hoy, el General Counsel es una voz clave en la toma de decisiones, un asesor de confianza para el CEO y el consejo de administración y, en muchos casos, un verdadero impulsor de transformación empresarial.

Durante el Foro, quedó patente cómo las áreas legales están ganando peso no solo por la creciente complejidad regulatoria, también porque aportan una visión transversal del negocio, con capacidad para anticipar escenarios, gestionar crisis y construir valor a largo plazo.

Desde Gericó Associates, llevamos años observando esta evolución, y creemos firmemente que la figura del GC seguirá consolidándose como un actor estratégico imprescindible en el gobierno corporativo y en la agenda de sostenibilidad, tecnología e innovación de las empresas”.

Durante la jornada se llevaron a cabo seis paneles temáticos que trataron los asuntos más relevantes para las direcciones jurídicas de grandes corporaciones. La apertura estuvo marcada por un análisis profundo sobre Compliance y anticorrupción, con énfasis en la implementación de programas efectivos frente a los crecientes desafíos regulatorios en Colombia. A continuación, se desarrolló una conversación estratégica en torno al arbitraje de inversión, destacando su papel como herramienta clave para la protección de los intereses empresariales en América Latina.

En el tercer bloque, se abordó el rol de las áreas legales ante los retos de la ciberseguridad y la protección de datos, poniendo el foco en la prevención y la gestión de crisis legales derivadas de ciberataques. Más adelante, el panel sobre inteligencia artificial, innovación y LegalTech presentó casos prácticos de adopción tecnológica en departamentos legales, resaltando la optimización de procesos y el uso de la IA como apoyo estratégico.

Durante la sesión de la tarde, tuvo lugar un panel centrado en fusiones y adquisiciones, en el que se exploraron los principales desafíos que enfrentan los equipos legales en transacciones internacionales, especialmente en contextos regulatorios complejos. La jornada concluyó con una reflexión sobre el liderazgo legal en tiempos de cambio, analizando la transformación del abogado in-house en socio estratégico del negocio, así como estrategias para la gestión del talento y la eficiencia operativa en entornos con restricciones presupuestarias.

Gericó Associates celebrará este 2025 otros dos Foros de Gerencias Legales: en Miami el 5 de junio y en Lima el 7 de agosto.

