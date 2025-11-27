Rafael Fontana, nuevo presidente de honor de Cuatrecasas

Los socios reconocen sus más de cuarenta años de dedicación a la Firma en un emotivo homenaje celebrado durante su última Junta General de Socios

Los socios de Cuatrecasas han designado a Rafael Fontana presidente de honor en reconocimiento a sus más de cuarenta años de trayectoria profesional en la Firma, veintidós de ellos al frente de su equipo directivo.

El anuncio se ha realizado durante la Junta General de Socios, en un acto en el que se ha agradecido y reconocido su labor y su enorme contribución al desarrollo de la Firma. De este modo, Rafael Fontana, se une a Emilio Cuatrecasas, quién también ostenta el título honorífico de presidente de honor desde 2016.

La Firma, que, el pasado mes de abril, nombró a Javier Fontcuberta consejero delegado y primer ejecutivo continúa con el proceso de sucesión de los órganos de gobierno anunciado entonces. El próximo 31 de diciembre concluirá la etapa de Rafael Fontana como presidente de Cuatrecasas y con el inicio del nuevo año, el socio y actual vicepresidente, Luis Pérez de Ayala, asumirá la presidencia de la Firma y las funciones que ha venido desempeñando hasta ahora Rafael Fontana.

Rafael Fontana ha agradecido a los socios su confianza a lo largo de toda su carrera: «Muchas gracias por vuestro apoyo, para mi es un gran honor que hayáis tenido a bien nombrarme presidente de honor de Cuatrecasas. Nunca había pensado en llegar tan lejos en mi carrera profesional. No tengo duda alguna de que es el reconocimiento que más ilusión me hace, es algo que llevaré siempre con mucha honra».

Incorporado el año 1983, Rafael Fontana ha sido figura clave y uno de los principales impulsores de la transformación estratégica de Cuatrecasas. Lideró su modernización organizativa y tecnológica y promovió su expansión internacional, dirigiendo la apertura de oficinas en México (2016), Perú (2019), Chile (2020) y Colombia (2021) e impulsando la alianza con firmas líderes de Alemania (Gleiss Lutz), Italia (Chiomenti) y Francia (Gide Loyrette Nouel).

Rafael Fontana también ha destacado por su impulso a la innovación jurídica con iniciativas como Cuatrecasas Acelera y por su compromiso social, vinculado a proyectos de acceso a la justicia y desarrollo juvenil. Vicepresidente de la Fundación Cuatrecasas, participa activamente en el ámbito empresarial y social español, como integrante de consejos de administración, asociaciones e instituciones y del patronato de diversas fundaciones.

Su destacada carrera profesional ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que otorga el Gobierno de España y recientemente, con el Premio ‘Aptíssimi’ al Derecho de los Negocios, en la categoría de Trayectoria Profesional, y el premio al liderazgo transformador de Inkietos.

