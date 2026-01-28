Ramón Ozores se incorpora a Lener como socio director en Galicia y director del área Procesal Concursal de la firma

Refuerza su posicionamiento territorial en Galicia y abre una ambiciosa etapa en la región alineada con su estrategia nacional de crecimiento y liderazgo

Lener inicia una nueva y ambiciosa etapa en Galicia con la incorporación de Ramón Ozores Canella como socio director de la firma en Galicia y director del área Procesal Concursal de Lener, todo ello en el marco de la estrategia de consolidación y crecimiento de la firma, orientada a reforzar su liderazgo territorial y su capacidad de acompañamiento a las empresas desde una visión jurídica, económica y estratégica, conectada con la realidad del tejido empresarial gallego.

La incorporación de Ramón Ozores marca el inicio de una nueva fase de desarrollo de la firma en Galicia, enfocada al fortalecimiento del equipo, la ampliación de capacidades y la consolidación de Lener como despacho líder en Galicia, en línea con el plan estratégico de crecimiento de la firma a nivel nacional. Lener está presente en Vigo desde hace más de 20 años y cuenta con un equipo multidisciplinar, con un profundo conocimiento del tejido empresarial gallego. Desde su oficina de Vigo, la firma presta asesoramiento jurídico y económico a empresas y empresarios de la región en todas las materias clave del derecho de los negocios.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asesoría Legal en Finanzas por ICADE, Ramón Ozores cuenta con una amplia trayectoria en derecho mercantil, operaciones financieras, reestructuraciones e insolvencias. Ha desarrollado su carrera en firmas de primer nivel como Castro, Sueiro & Varela, Gómez-Acebo & Pombo y Garrigues. En 2016 fundó la firma On, Tax & Legal, donde ha permanecido hasta su incorporación en Lener en enero de 2026. Durante estos años ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en operaciones mercantiles y financieras, mercado de capitales y procesos de reestructuración empresarial, así como en litigios empresariales. En el plano académico, es experto en financiación de proyectos inmobiliarios por el Instituto de Empresa, y en asesoría legal en finanzas por ICADE; cuenta con una amplia experiencia docente como profesor en el Centro Internacional de Formación Financiera (Universidad de Alcalá de Henares y Grupo Santander) en los másteres en Derecho de la Empresa y en Banca y Riesgos Financieros.

En palabras de Marisé Cosmea, socia directora del grupo Lener: “La llegada de un profesional con la trayectoria de Ramón Ozores marca un punto de inflexión para el posicionamiento de Lener en Galicia, un mercado estratégico para la firma. La experiencia de Ramón, junto al conocimiento y la implicación de todo el equipo, nos permite afrontar una fase de crecimiento alineada con la estrategia nacional de Lener y con nuestro compromiso de cercanía real a las empresas. Por otro lado, en nombre de todos los que formamos Lener quiero agradecer especialmente el trabajo de Carlos García, socio de Mercantil / M&A, que ha liderado la oficina de Vigo en los últimos meses y ha hecho posible el inicio de esta nueva etapa que afrontamos con enorme ilusión”.

Por su parte, Ramón Ozores ha manifestado su entusiasmo por esta nueva etapa: “Me incorporo a Lener muy ilusionado y con plena motivación. Lener es una firma muy conocida en Galicia en los ámbitos de restructuración y concursos de acreedores, ya que ha intervenido en los procesos más relevantes habidos en los últimos años en Galicia. Para mí es una gran satisfacción tanto el poder contribuir a la consolidación de la firma como referente legal en Galicia como el poder formar parte de un proyecto sólido y contrastado a nivel nacional, muy orientado al acompañamiento a las empresas desde un punto de vista jurídico y estratégico. Estoy plenamente convencido del potencial del proyecto y del equipo”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos