El 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos

El nuevo ebook de Lefebvre y APEP-IA permite reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la protección de datos.

Protección de datos: El derecho fundamental esencial para una innovación tecnológica responsable es el ebook que presenta Lefebvre editado con la colaboración de Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial (APEP·IA), en que se recogen los artículos de los integrantes de actual Junta Directiva.

Estos nueve expertos, con una reconocida trayectoria académica y experiencia profesional en el ámbito jurídico y tecnológico, ofrecen una panorámica compacta y muy actual sobre los principales vectores regulatorios y prácticos en protección de datos e inteligencia artificial en la UE.

En los textos se abordan desde la simplificación normativa del ecosistema digital hasta cuestiones clave de gobernanza del dato, la ciberresiliencia en la cadena de suministro, la doctrina del TJUE sobre identificabilidad y la responsabilidad de plataformas, la gestión de deepfakes y las reglas de marketing digital bajo la Directiva de ePrivacy.

En palabras de Miguel Recio, presidente de la Junta Directiva de APEP-IA, los “artículos permiten alinear estrategias de cumplimiento y riesgo con el RGPD, el Reglamento de IA y el emergente “Ómnibus Digital”, aportando criterios aplicables y una lectura integrada de privacidad, ciberseguridad y gobernanza algorítmica en la organización”.

El ebook se publica el 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos, conmemorando la fecha de apertura para la firma del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 (Convenio 108 del Consejo de Europa). Dicho Convenio fue actualizado, dando paso al Convenio 108+.

