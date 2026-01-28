Centinela Privacidad, el software de gestión de Lefebvre para implantar sistemas de Protección de Datos

La solución de Lefebvre facilita la implantación, mantenimiento y seguimiento de todas las etapas de la gestión de datos personales.

El incumplimiento de la normativa en protección de datos puede derivar en sanciones elevadas hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual.

El 28 de enero de cada año se conmemora el Día Europeo de Protección de Datos. La fecha no es sólo una efeméride puntual, sino que pone de manifiesto la implicación existente a la hora de que las compañías cumplan de manera adecuada con la normativa relacionada.

Tras la entrada en vigor del Reglamento europeo de Protección de Datos (25 de mayo de 2018) y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos de garantías digitales (3/2018), todas las empresas que traten datos de carácter personal (empleados, clientes, prospects, proveedores) tienen la obligación de cumplir con la normativa en materia de protección de datos, con independencia del tamaño y actividad que realice. No cumplir con estas normas puede llevar importantes sanciones a lo que hay que añadir el daño reputacional.

Centinela Privacidad, incluye un asistente inteligente basado en GenIA-L, la IA de Lefebvre, que actúa en las fases clave de cumplimiento en materia de protección de datos. Este asistente analiza la información incluida de la organización y la normativa aplicable (RGPD, LOPDGDD, Mementos y legislación actualizada) para sugerir automáticamente respuestas relacionadas con la gestión de las actividades de tratamiento, su justificación y generar contenido adaptado a cada organización.

Este software guía a las compañías, especialmente expuestas a infracciones, teniendo en cuenta que las denuncias pueden venir de empleados, clientes o potenciales que así lo consideren:

Actúa como un completo gestor documental que cuenta con las funcionalidades necesarias para asegurar el cumplimiento normativo.

Genera evidencias y registra la actividad, almacenando la información frente a una posible inspección de la AEPD.

Incluye acceso directo a contenido del Memento Protección de Datos y normativa aplicable.

Centinela favorece la identificación y análisis de posibles riesgos, monitorizando las medidas de seguridad implantadas y manteniendo información y procesos siempre actualizados. Está dirigido a departamentos jurídicos y de compliance de todo tipo de organizaciones. En concreto, a abogados, asesores y consultores que prestan servicios de asesoramiento en materia de privacidad.

Centinela Privacidad, el software de compliance permite:

Gestión y mantenimiento de los registros de actividad de tratamiento.

Identificación, evaluación y control de los riesgos.

Establecimiento de medidas técnicas y organizativas y generación del informe de EIPD.

Gestión de los derechos de los interesados y de las brechas de seguridad.

Monitorización del grado de adecuación y cumplimiento de la organización, siguiendo la normativa vigente, el RGPD, la LOPDGDD y las recomendaciones de la AEPD.

