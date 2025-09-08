RC Law refuerza su área fiscal con el fichaje de Daniel Landaluce y María Martínez

Fundado en 2017 en Nueva York, RC Law es un despacho boutique con oficinas en Nueva York, Miami, Houston y Madrid

RC Law refuerza su área fiscal estadounidense con la incorporación de Daniel Landaluce como socio, quien entra a formar parte del equipo desde Washington D. C., y de María Martínez como counsel desde Barcelona.

Ambos aportan décadas de experiencia en asesoramiento fiscal estadounidense, ampliando por tanto la capacidad de RC Law de atender a las necesidades de apoyo fiscal en los EE.UU. y en temas transfronterizos.

Daniel, quien ya ha colaborado en el pasado con el despacho, asume la dirección del departamento de fiscal del mismo. Licenciado en Derecho por ESADE en Barcelona, cuenta con un LLM en Fiscalidad por la Universidad de Fordham, en Nueva York. Fue socio de PwC en España y en Nueva York, para posteriormente asumir puestos de liderazgo en los departamentos fiscales de grandes corporaciones con sede en Estados Unidos (entre ellas, Huawei U.S., UiPath -compañía cotizada en la Bolsa de Nueva York- y Reef Technology), durante más de 20 años.

Cualificado como asesor fiscal tanto en España como en EE.UU., Daniel está especializado en asesorar a empresas en procesos de expansión internacional y en la gestión de las necesidades fiscales de multinacionales estadounidenses. Aporta al despacho una combinación única de experiencia en estructuración fiscal internacional y en fiscalidad directa de sociedades estadounidenses.

María, también licenciada en Derecho por ESADE, posee un LL.M. en Fiscalidad por la Universidad de Georgetown, Washington DC y está colegiada tanto en España como en Nueva York. Su carrera abarca más de 20 años en los equipos fiscales de firmas internacionales como Baker & McKenzie o EY. Tras iniciar su trayectoria en España, ha ejercido la mayor parte de su vida profesional en EE.UU. Antes de incorporarse a RC Law, trabajó en la Agencia Tributaria estadounidense (“Internal Revenue Service” o IRS) como responsable del Treaty Assistance and Interpretation Team de la división de Grandes Empresas e Internacional (LB&I), especializada en convenios de doble imposición y precios de transferencia. Su experiencia tanto en la oficina nacional de EY en Washington D. C., como en el IRS aporta una sólida perspectiva de política fiscal al equipo de RC Law.

“Las incorporaciones de Daniel y María refuerzan de manera significativa nuestra oferta de servicios de asesoramiento fiscal, en un momento en el que nuestros clientes se enfrentan a retos cada vez más complejos en esa materia en EE.UU.”, afirma Xavier Ruiz, socio fundador de RC Law. “Somos muy afortunados de contar con un equipo tan cualificado, hispanohablante y experto en fiscalidad internacional, que combina experiencia en firmas “Big Four”, en departamento fiscales de multinacionales de los EE.UU. y en la Administración Fiscal estadounidense: algo muy poco común”.

“Estoy muy ilusionado con asumir la responsabilidad de dirigir la práctica fiscal de RC Law”, declara Daniel Landaluce. “Habiendo colaborado anteriormente con RC Law, he podido comprobar de primera mano la visión internacional del despacho y su nivel de atención al cliente. Espero poder ampliar aún más nuestra oferta fiscal y apoyar a los clientes en su crecimiento en EE.UU.”

“Me alegra enormemente incorporarme a RC Law”, señala María Martínez. “El marcado perfil internacional del despacho lo convierte en la plataforma ideal para seguir asesorando a clientes en cuestiones fiscales y jurídicas transfronterizas, y estoy deseando contribuir al fortalecimiento de nuestros servicios en Europa y EEUU.”

