RCD incorpora a Carolina Revenga

Carolina cuenta con más de 20 años de experiencia en litigios de seguros, riesgos industriales, responsabilidad civil y resolución alternativa de conflictos.

El despacho de abogados RCD continúa impulsando su área de Derecho Procesal con la incorporación de Carolina Revenga como socia, reforzando su posicionamiento en litigación de seguros, responsabilidad civil y resolución alternativa de conflictos. Su incorporación se produce tras la reciente llegada de Javier Martínez y consolida un equipo de perfiles altamente especializados en un ámbito que combina elevada complejidad técnica y creciente sofisticación regulatoria.

Con más de 20 años de experiencia, Carolina está especializada en la gestión y defensa de siniestros de toda índole, tanto de daños como de responsabilidad civil. A lo largo de su trayectoria ha intervenido en algunas de las disputas más complejas del sector y asesora de forma recurrente a aseguradoras y empresas nacionales e internacionales en controversias de cobertura y conflictos aseguradores. Asimismo, cuenta con una destacada experiencia en responsabilidad de producto, y en especial en el ámbito sanitario y farmacéutico, sectores en los que ha asesorado en un elevado volumen de reclamaciones, combinando el enfoque procesal con el análisis regulatorio y estratégico, incluyendo la gestión de crisis mediáticas y organizativas. Su práctica abarca también la actuación ante tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales y la resolución alternativa de conflictos. Carolina es mediadora acreditada por el Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) y por el Ministerio de Justicia, cuenta con un Máster en Negociación por la London School of Economics, y es fundadora y miembro del Centro de Mediación FIDE, una de las instituciones de referencia en el ecosistema jurídico español en materia de resolución alternativa de conflictos.

Con la incorporación de Carolina, RCD consolida una práctica altamente especializada en litigación de seguros, capaz de asesorar tanto en la gestión y resolución de siniestros complejos de riesgos industriales como en disputas vinculadas a líneas financieras (responsabilidad de administradores y directivos, responsabilidad profesional y ciberseguridad), así como en siniestros de daños y de responsabilidad civil explotación y de producto. Esta combinación de perfiles permite a la firma acompañar a aseguradoras, reaseguradoras y empresas en el conjunto de controversias propias del sector, desde la fase preliminar hasta el litigio o su resolución extrajudicial.

Según Adolf Rousaud, socio codirector de RCD: “La incorporación de Carolina aporta a nuestro equipo procesal una combinación muy valiosa de experiencia en litigación de seguros, conocimiento sectorial en producto sanitario y farmacéutico, y una sólida capacidad en mediación y resolución alternativa de conflictos. Su perfil complementa el del resto de socios del área y nos permite acompañar a nuestros clientes con una visión completa de la gestión del conflicto”.

En la misma línea, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, señala que “la práctica de litigación de seguros exige una especialización muy específica que desde RCD abordamos con profundidad. La llegada de Carolina, junto con la reciente incorporación de Javier, refuerza la apuesta de RCD por construir un equipo de referencia en este ámbito, en un contexto de creciente litigiosidad en líneas como D&O, ciberseguridad o responsabilidad de producto”.

Por su parte, Carolina Revenga destaca que “incorporarme a RCD supone sumarme a un proyecto con una identidad muy definida y una práctica procesal sólida, con un profundo conocimiento del sector asegurador. Comparto plenamente su forma de trabajar, basada en la especialización, la orientación al cliente y la voluntad de ofrecer soluciones que vayan más allá del litigio cuando el caso lo permite”.

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