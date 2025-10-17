Se ha entregado al Ministro de de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños Recepción de la memoria anual del Consejo de Estado Noticia 17-10-2025 Elderecho.com

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recibido este jueves en la sede del ministerio a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, para la entrega de la memoria anual de este órgano, correspondiente al año 2024.