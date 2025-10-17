Recepción de la memoria anual del Consejo de Estado
Se ha entregado al Ministro de de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
NoticiaElderecho.com
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recibido este jueves en la sede del ministerio a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, para la entrega de la memoria anual de este órgano, correspondiente al año 2024.
La memoria fue aprobada por el Pleno del Consejo de Estado en la sesión del pasado 29 de julio de 2025 y en ella se da cuenta de la actividad del Consejo durante el ejercicio, así como de diversas observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos consultados.
