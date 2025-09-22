Reunión del Ministerio de Justicia y la Asociación Plataforma Judicatura Interina

​El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido con dos representantes de la asociación Plataforma Judicatura Interina, Inmaculada Domínguez Oliveros e Isabel Giménez García.

Durante el encuentro, han abordado una de las disposiciones más importantes de la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial, que es la regularización de más de mil juezas y fiscales sustitutas. Se trata de un colectivo formado mayoritariamente por mujeres —en torno al 80%— y que históricamente ha reivindicado este proceso de estabilización. Bolaños ha destacado que, de esta forma, también se va a dar cumplimiento a una exigencia de la Comisión Europa, que ha enviado dos cartas a España pidiendo resolver el problema de la justicia en la función jurisdiccional interina.

En este sentido, el ministro ha explicado en la reunión que el proceso de regularización extraordinaria se hará a través de un procedimiento que garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad: un concurso-oposición con un número de 1004 plazas. También ha garantizado que quienes no superen esta prueba serán indemnizados.

El encuentro del ministro con esta asociación inicia una ronda de reuniones con representantes de jueces y fiscales sustitutos que continuará en las siguientes semanas y que ahondará en la interlocución fluida y directa con este colectivo.​

