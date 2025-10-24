Rúa Abogados celebra 50 años

La firma, fundada en 1975, ha recuperado más de 80 millones de euros y suma más de 20.000 reclamaciones ganadas

Con motivo de su 50.º aniversario, presenta una nueva identidad corporativa con logotipo renovado y página web, reflejando su evolución y visión de futuro.

Rúa Abogados cumple este año su 50.º aniversario y consolida una trayectoria marcada por la defensa de los derechos de los consumidores frente a grandes corporaciones. Fundado en 1975 y liderado por Pablo Rúa Sobrino, el despacho se ha convertido en una firma referente en litigación colectiva, con resultados tangibles que han contribuido a transformar el panorama jurídico español.

En estas cinco décadas, la firma, con un equipo de más de 50 profesionales, ha gestionado con éxito más de 20.000 reclamaciones, logrando la recuperación de más de 80 millones de euros para sus clientes.

Un nuevo tiempo, una nueva imagen

Coincidiendo con su 50.º aniversario, el despacho ha acometido una nueva identidad corporativa que incluye la renovación de su logotipo y el lanzamiento de una nueva página web, completamente actualizada. Esta transformación visual refuerza la presencia del despacho en el entorno digital y transmite modernidad, cercanía e innovación, sin perder los valores de rigor y excelencia que lo han caracterizado desde su fundación.

Pablo Rúa Sobrino, CEO del despacho, subraya que “este aniversario es, sobre todo, un reconocimiento a la confianza que miles de clientes han depositado en nosotros durante estos 50 años. Nuestro propósito sigue siendo el mismo: defender los derechos de nuestros clientes con la máxima excelencia jurídica, apoyados en tecnología avanzada, para generar un impacto social positivo. Porque el derecho no es solo un sistema normativo, es una herramienta de cambio”.

Añade, además, que “el nuevo logotipo y la web renovada reflejan esa vocación de futuro y la evolución de un proyecto que se mantiene fiel a su esencia”.

