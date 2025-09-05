Salvador González destaca el compromiso con la innovación en los servicios jurídicos

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, clausuró la entrega de los Premios Inkietos 2025

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, clausuró la entrega de los Premios Inkietos 2025 destacando la importancia de la innovación en los servicios jurídicos y elogiando la transformación del ámbito legal realizada por los galardonados.

En la ceremonia de clausura de esta segunda edición, celebrada ayer en la sede del Banco Santander, se premió el trabajo de la abogada laboralista y senior partner de DLA Piper España, Pilar Menor y de Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas. También se han reconocido los proyectos “Unlimited” del área legal de ILUNION y PROTEA, del departamento jurídico de Repsol.

El presidente de la Abogacía elogió la trayectoria de los galardonados. Sobre la iniciativa de ILUNION, Premio Inkietos al Impacto Social por impulsar el talento de personas con discapacidad en la abogacía, destacó su “servicio a los demás y a quienes más necesitan de apoyo, inclusión y respeto”. De Pilar Menor, Premio Inkietos a la Trayectoria Valiente, González remarcó su empeño en “acercar horizontes, aun lejanos, de la igualdad real”. Y de Rafael Montana, Premio Inkietos al Management Transformador, señaló su “perspectiva humanista de la profesión”.

El Premio Inkietos al LegalOps Disruptivo recayó en Repsol por su proyecto centrado en la automatización, IA generativa y nuevos modelos de relación jurídica. “Una apuesta por llevar más calidad y eficiencia a los servicios jurídicos desde la innovación”, destacó González.

En su discurso, Salvador González, también trasladó el apoyo y solidaridad de la Abogacía Española a todas las personas afectadas en los incendios y el reconocimiento a quienes han participado en “las durísimas labores de extinción”.

