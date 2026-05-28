Salvador González reclama en Zamora una justicia con recursos y un trato digno para los abogados del turno de oficio

En el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, ha pedido una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas de los abogados del turno de oficio

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha defendido este miércoles en Zamora una Abogacía “unida, fuerte y cercana” durante la inauguración del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León. Donde ha recordado los principales desafíos del sector jurídico y las reivindicaciones pendientes.

Durante su intervención, González ha asegurado que una de las principales preocupaciones de la institución es exigir que las reformas legislativas en materia de justicia se alcancen con “escucha activa, consenso y recursos suficientes”, al considerar que son elementos imprescindibles para garantizar una verdadera eficiencia del sistema judicial.

En este sentido, ha recordado que, un año después de la entrada en vigor de la ley que contemplaba su creación, aún no se haya constituido la Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia, órgano previsto para coordinar la implantación de la reforma. Una situación que calificó de “incomprensible”.

Otro de los ejes del discurso ha sido la situación de los profesionales del turno de oficio. González ha reclamado una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas.

“La calidad de una democracia se mide por cómo cuida a quienes defienden a quien más lo necesita”, ha señalado. Asimismo, ha compartido un mensaje de optimismo respecto a la búsqueda de una solución para los abogados mutualistas y sus futuras pensiones. Según ha indicado, el Congreso de los Diputados ha dado “un paso de gigante” recientemente, aunque ha asegurado que la Abogacía seguirá intentando mejorar el texto hasta el último momento.

González ha reivindicado el liderazgo de la Abogacía Española en la adaptación tecnológica del sector, destacando iniciativas como el programa de formación digital Upro, dirigido a más de 25.000 profesionales —1.200 de ellos en Castilla y León—, o la reciente circular deontológica sobre el uso de la IA en el ejercicio profesional.

“El algoritmo ni es abogado, ni lleva toga”, ha señalado, insistiendo en que la inteligencia artificial solo será una herramienta útil si se emplea “de forma ética, responsable y con criterio profesional”.

A ello ha sumado la necesidad de combatir la publicidad engañosa, el fraude y el intrusismo profesional, aludiendo a recientes campañas impulsadas por la institución para alertar sobre los riesgos asociados a determinadas plataformas de servicios legales.

El presidente finalmente ha defendido que la unidad institucional ha permitido avances relevantes en los últimos años, entre ellos la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, mejoras legales para favorecer la conciliación, la creación del Reglamento de Amparo Colegial, la recuperación de representación española en la dirección de la abogacía europea o la implantación de protocolos contra el acoso en la profesión.

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