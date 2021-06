La EFAA engloba en la actualidad a más de 350.000 profesionales de toda Europa Salvador Marín, reelegido presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas (EFAA) Noticia 28-06-2021 ElDerecho.com

El economista Salvador Marín ha sido reelegido como presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas (EFAA). En las elecciones celebradas este lunes, los representantes de las organizaciones integrantes de la European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA for SMEs) –federación que representa a organizaciones europeas del ámbito de la información financiera y no financiera cuyos profesionales de las áreas de la economía financiera, la contabilidad, la auditoría y las finanzas en general prestan servicios a pymes europeas–, han elegido de nuevo, por unanimidad, al representante del Consejo General de Economistas de España en esta organización. De esta manera, Salvador Marín seguirá como presidente para un periodo de otros dos años.