Santiago Mediano Abogados refuerza su práctica procesal para litigios complejos de negocio

El despacho está reconocido por el ranking Chambers & Partners en las áreas de Corporate Compliance, Data Protection, Media e Intellectual Property.

Jesús Castellano Gallego es experto en litigación civil, mercantil y contencioso-administrativo; y Javier González Blesa, está especializado en penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance.

Santiago Mediano Abogados acaba de reforzar su equipo de Procesal con la incorporación de Jesús Castellano Gallego y Javier González Blesa, dos abogados sénior con una amplia trayectoria en litigación civil, mercantil, contencioso-administrativo y penal económico.

Con este movimiento, la firma responde al crecimiento de los conflictos de alta complejidad en los que asesora a empresas de sectores como el tecnológico, financiero, de la construcción, audiovisual o retail. Se trata de asuntos que combinan un alto componente técnico con marcos normativos cada vez más exigentes, lo que exige equipos capaces de anticipar riesgos, coordinar estrategias en distintas jurisdicciones y ofrecer soluciones eficaces en procedimientos de gran alcance.

Áreas de especialización

Jesús Castellano Gallego se suma al despacho tras 20 años en ILP Abogados. Cuenta con una dilatada experiencia en procedimientos judiciales civiles, mercantiles y contencioso-administrativos, con intervención en litigios contractuales, societarios y financieros, así como en procedimientos de insolvencia en los que ha ejercido también como administrador concursal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y realizó el LL.M (Master of Laws) en la Universidad de Minnesota, con especialización en Derecho Corporativo.

Por su parte, Javier González Blesa procede de Castellarnau Penalistas. Está especializado en derecho penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica, propiedad intelectual y compliance. Ha dirigido más de 1.500 procedimientos en tribunales de toda España, además de colaborar en asuntos con dimensión europea. Es Doctor en Derecho por la Universitat Abat Oliba CEU, profesor de Derecho Penal en la propia UAO CEU y en la Universitat Oberta de Catalunya, y cuenta con formación específica en cumplimiento normativo.

“En Santiago Mediano Abogados estructuramos nuestros equipos en torno a áreas de especialización, pero fomentamos siempre el trabajo coordinado entre ellas para ofrecer un enfoque transversal. La incorporación de Castellano y González Blesa refuerza esta dinámica y nos permite coordinar estrategias mixtas en litigios que combinan vertientes civiles, mercantiles y penales”, afirma Santiago Mediano, presidente de la firma.

De este modo, el cliente cuenta con un único equipo capaz de abordar de forma integral conflictos como disputas societarias con implicaciones penales, reclamaciones por defectos en construcción que derivan en responsabilidades adicionales o investigaciones internas ligadas a programas de cumplimiento. “Nuestro objetivo es claro: poner a disposición de nuestros clientes un equipo con capacidad de visión global y una ejecución orientada a resultados”, añade Mediano.

Santiago Mediano Abogados es un despacho de abogacía de los negocios que ofrece asesoramiento multidisciplinar a empresas nacionales y extranjeras. Sus profesionales proporcionan, en colaboración con una red internacional de firmas independientes, soluciones legales en Europa, América o Asia a través de sus más de 4.000 profesionales, repartidos en más de 170 oficinas.

