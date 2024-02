SEDISA y PONS IP analizan la aplicación de la IA generativa en las organizaciones sanitarias

El principal propósito de esta jornada ha sido poner en valor la evolución de la Inteligencia Artificial en el sector sanitario.

Con el objetivo de abordar todos los desafíos que plantea la aplicación de la IA generativa en la gestión sanitaria la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), en colaboración con PONS IP, ha celebrado la jornada El Reto de la Aplicación de la Inteligencia Artificial Generativa en las Organizaciones Sanitarias. Además de realizar un completo análisis del ecosistema sanitario y enfoque regulatorio actual, los expertos reclamaron un marco regulatorio adecuado en el que la propiedad industrial e intelectual tendrá un papel fundamental para desarrollar la Inteligencia Artificial en el ámbito de la Salud.

Enfoque regulatorio y legal de la aplicación de IA

El principal propósito de esta jornada ha sido poner en valor la evolución de la Inteligencia Artificial en el sector sanitario, el papel de los directivos y el impacto que tiene en la práctica asistencial, así como el enfoque Regulatorio y Legal de la Aplicación de IA en las organizaciones sanitarias. En palabras de Conrado Domínguez, Coordinador del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial para la Gestión Sanitaria de SEDISA y miembro de la Junta Directiva de SEDISA, “la IA tiene un enorme potencial para mejorar la eficiencia en la práctica asistencial de diversas maneras, por ejemplo, con la transcripción de informes médicos, la codificación de diagnósticos, la programación de citas, la analítica de datos de pacientes para ayudar a tomar decisiones clínicas más informadas, a mejorar la seguridad del paciente mediante la posible detección de inconsistencias, puede mejorar la comunicación entre profesionales de la salud y los pacientes fortaleciendo la relación médico- paciente y optimizando el usos de los servicios sanitarios”.

¿Cómo aprovechar la IA generativa sin arriesgar datos, procesos y gobernanza?

Con la aparición de una tecnología con “impacto transversal” es imprescindible “ser proactivos ante la gestión de estos nuevos retos y aprovechar las oportunidades de este futuro emocionante pero incierto”, en opinión de Patricia Ramos, subdirectora General de PONS IP.

La experta asegura que el desarrollo de la IA Generativa producirá un impacto que puede equipararse al que se produjo con la “llegada de internet hace décadas”. Para minimizar los riesgos “es importante definir un marco regulatorio adecuado en el que la propiedad industrial e intelectual tendrá un papel fundamental”.

La aplicación de la IA en el sector salud tiene un “enorme potencial” para entre otros temas,” fortalecer el alto nivel de asistencia sanitaria en nuestro país”. A su vez plantea desafíos por su naturaleza compleja e intangible, y una vez más, la propiedad industrial se alinea con esta evolución y enfoque y se muestra como uno de los mejores instrumentos para colaborar e impulsar la innovación”, destaca Patricia Ramos, subdirectora General de PONS IP.

Ecosistema sanitario

La IA está transformando el sector sanitario a un ritmo acelerado, y su impacto se intensificará en los próximos años. Según Conrado Domínguez, todo el” ecosistema sanitario está jugando ese partido y además puede ser clave y un acelerador para la necesaria transformación de nuestro actual Sistema Sanitario, a un sistema de salud que genere más valor social”.

Esta transformación va a traer beneficios asociados a una mayor precisión en los diagnósticos o a una atención médica más personalizada. Por tanto, será una herramienta para mejorar la sostenibilidad del ecosistema sanitario, en todos los sentidos, generando más valor y reduciendo los costes tanto económicos como medioambientales. Sin embargo “será necesario desarrollar marcos regulatorios éticos y jurídicos que garanticen el uso responsable de la IA en el sector sanitario”.

Por todo ello, el papel de los directivos de la salud es fundamental, “deben actuar como líderes y promotores de esta innovación, creando un entorno que favorezca la adopción de la IA en todos los procesos asistenciales y no asistenciales y asegurando que se use de manera responsable y ética. La profesionalización de estos directivos será clave para el éxito de la tarea ingente que viene por delante con la implantación de la IA. No habrá equipos sin personas, pero tampoco equipos de alto rendimiento sin el uso intensivo de los datos y la IA”. Por todo esto, el experto considera que “la integración exitosa de la IA en nuestras organizaciones requiere un liderazgo fuerte y un compromiso importante por parte de los directivos de la salud. Los directivos debemos promover la ética y la transparencia en el uso de la IA”.

