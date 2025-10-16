Seguridad y transparencia en la contabilidad: Enfoque práctico

Ante la evolución del papel de la contabilidad en el ámbito empresarial, que ha pasado de ser meramente un requisito legal a convertirse en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, Lefebvre Formación presenta dos nuevas propuestas formativas.

Dos cursos que responden a la creciente demanda de dominar la contabilidad desde una perspectiva práctica y controlar los riesgos que pueden comprometer la imagen fiel de la empresa.

El "Curso práctico de contabilidad 2025-2026" está diseñado para profesionales que buscan avanzar en su conocimiento y habilidades contables. Este curso totalmente práctico y flexible permite a los participantes aprender a registrar operaciones, interpretar balances y tomar decisiones desde una perspectiva contable rigurosa y actualizada.

Modalidad : e-learning.

: e-learning. Duración : 120 horas.

: 120 horas. Fechas : del 3 de noviembre al 30 de diciembre.

: del 3 de noviembre al 30 de diciembre. Precio: 972 €.

Por su parte, el "Curso de control de riesgos contables 2025-2026" proporciona a los participantes las herramientas necesarias para identificar, controlar y prevenir los principales riesgos contables, transformando las normas en herramientas prácticas para garantizar la transparencia, la seguridad y la confianza en la información financiera.

Modalidad : e-learning.

: e-learning. Duración : 10 horas.

: 10 horas. Fechas : del 3 al 28 de noviembre.

: del 3 al 28 de noviembre. Precio: 216 €.

Los cursos se impartirán en modalidad e-learning, lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo y adaptar la formación a sus necesidades.

Además, el lanzamiento de esta formación lo hace con una oferta especial: quienes se matriculen en la convocatoria de noviembre podrán beneficiarse de un 10% de descuento (no acumulable a otras promociones), y pueden bonificarse a través de FUNDAE.

