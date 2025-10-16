Seguridad y transparencia en la contabilidad: Enfoque práctico

Dos cursos que responden a la creciente demanda de dominar la contabilidad desde una perspectiva práctica y controlar los riesgos que pueden comprometer la imagen fiel de la empresa.
El "Curso práctico de contabilidad 2025-2026" está diseñado para profesionales que buscan avanzar en su conocimiento y habilidades contables. Este curso totalmente práctico y flexible permite a los participantes aprender a registrar operaciones, interpretar balances y tomar decisiones desde una perspectiva contable rigurosa y actualizada.
- Modalidad: e-learning.
- Duración: 120 horas.
- Fechas: del 3 de noviembre al 30 de diciembre.
- Precio: 972 €.
Por su parte, el "Curso de control de riesgos contables 2025-2026" proporciona a los participantes las herramientas necesarias para identificar, controlar y prevenir los principales riesgos contables, transformando las normas en herramientas prácticas para garantizar la transparencia, la seguridad y la confianza en la información financiera.
- Modalidad: e-learning.
- Duración: 10 horas.
- Fechas: del 3 al 28 de noviembre.
- Precio: 216 €.
Los cursos se impartirán en modalidad e-learning, lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo y adaptar la formación a sus necesidades.
Además, el lanzamiento de esta formación lo hace con una oferta especial: quienes se matriculen en la convocatoria de noviembre podrán beneficiarse de un 10% de descuento (no acumulable a otras promociones), y pueden bonificarse a través de FUNDAE.