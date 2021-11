Interpuestos contra el RD de nombramiento como Fiscal General del Estado de doña Dolores Delgado García, por falta de legitimación de los recurrentes. Sentencias de inadmisión de recursos contra el nombramiento de la Fiscal General Noticia 03-11-2021 ElDerecho.com

Explican las sentencias que el proceso contencioso-administrativo no está abierto a cualquier persona sino solamente a quienes posean legitimación activa, pues en él no existe la acción pública salvo en los casos específicos en que la establece la ley y éste no es uno de ellos.