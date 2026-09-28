Se trata de la máxima distinción que concede el Consejo General de la Abogacía Española para premiar los méritos contraídos al servicio de la abogacía

El Consejo General de la Abogacía Española ha acordado conceder al decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, la máxima distinción que entrega el organismo supracolegial.

Así lo ha decidido por unanimidad el Pleno de Abogacía Española, en sesión de 18 de septiembre, en reconocimiento al letrado granadino por los “servicios realmente extraordinarios prestados a la abogacía y sus instituciones” tras más de cuatro décadas de ejercicio profesional y casi veinte años de representación institucional, los últimos ocho como decano de la Abogacía granadina, entre otros cargos.

“Es un orgullo recibir esta distinción, sobre todo cuando estoy llegando al final de mi trayectoria como decano, y me hace especial ilusión porque son los propios compañeros los que reconocen la labor y el trabajo desarrollado”, manifiesta Cabrera tras conocer la concesión de la Gran Cruz, que le será impuesta por el presidente de Abogacía Española, Salvador González, en un acto público que tendrá lugar en Granada en fecha próxima.

Leandro Cabrera Mercado

Nacido en Granada en 1959, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada desde 1982. Hizo la pasantía en el despacho de Rafael Álvarez de Morales Ruiz-Matas, ejerciendo desde 1985 como abogado con despacho propio en los ámbitos Civil y Mercantil, con especial dedicación al Derecho médico-sanitario y al Derecho de seguros.

Casado, con dos hijas y tres nietos (más un cuarto en camino), el letrado número 2.304 del Colegio de Abogados de Granada ha compatibilizado su vida profesional y familiar con los cargos de secretario (2004-2008) y diputado segundo (2008-2018) de la Junta de Gobierno de la Corporación, de la que es decano desde el 28 de diciembre de 2018, siendo reelegido sin oposición en octubre de 2022.

Además, Cabrera es consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de Abogacía Española desde 2019, siendo elegido vicepresidente del CADECA en 2024 y del CGAE en 2026. También es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, al que se incorporó en 2020 por elección unánime de los decanos de Andalucía; académico de número -desde 2023- y vocal de Junta de Gobierno -desde 2025- de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada; y pertenece al Consejo Asesor del Granada C.F. desde octubre de 2025.

También ha sido profesor colaborador de Derecho Civil en la Universidad de Granada y ostenta los cargos de presidente y profesor de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas y vicepresidente de la Fundación Concursal y Mercantil, ambas de Granada.

Entre otras distinciones, le ha sido impuesta la Cruz del Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil en 2016 y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Policía Nacional en 2024.

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