El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha clausurado este viernes en Bilbao el XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.

Durante su intervención, Bolaños ha puesto en valor el trabajo que desempeñan los letrados y letradas de la Administración de Justicia y su papel estratégico en el nuevo modelo organizativo. Estos profesionales, ha destacado, son una pieza esencial para garantizar su buen funcionamiento y su labor adquiere una relevancia aún mayor con la implantación de los tribunales de instancia, que permiten avanzar hacia una organización más flexible, ágil y coordinada. En este nuevo escenario, su gestión como garantes de la fe pública judicial, impulsando los procedimientos, asegurando su correcta tramitación y dirigiendo la Oficina Judicial, adquieren una especial relevancia.

El Real Decreto de sustituciones se aprobará en las próximas semanas

Bolaños ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará el Real Decreto regulador de las sustituciones de los letrados y letradas de la Administración de Justicia. La norma dará cumplimiento al compromiso de avanzar en la equiparación del régimen retributivo de las sustituciones con el de las Carreras Judicial y Fiscal, al tiempo que adaptará la regulación vigente a las necesidades organizativas actuales, mejorará la cobertura de las ausencias, permitirá un uso más eficiente de los recursos e incorporará el incremento de las indemnizaciones por residencia a los letrados destinados en el ámbito territorial de las Islas Baleares.

El ministro ha enmarcado este anuncio en el proceso de modernización que está impulsando la transformación de la Justicia, con medidas como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para agilizar trámites y facilitar el acceso y la comprensión de las resoluciones judiciales.

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