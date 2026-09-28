El programa combina análisis de jurisprudencia reciente con casos prácticos, y herramientas para la prevención y gestión de conflictos en materia de vivienda

Abogacía Española impulsa una formación práctica en Derecho inmobiliario residencial para afrontar los cambios normativos, procesales y jurisprudenciales de los últimos años.

La vivienda se ha consolidado como uno de los ámbitos de mayor impacto social y jurídico, y el derecho inmobiliario afronta una creciente complejidad como consecuencia de los cambios normativos de los últimos años y de la aparición de nuevos escenarios en torno al alquiler, la recuperación de la posesión y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Para dar a los profesionales de la abogacía herramientas prácticas ante estos nuevos retos, Abogacía Española ha organizado un curso especializado en Derecho inmobiliario, entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, con una duración de 30 horas, en formato presencial y online.

La formación, de carácter gratuito y dividida en 10 sesiones, tratará de forma práctica la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda, con el objetivo de que todos los profesionales de la abogacía puedan determinar el régimen jurídico aplicable a cada situación, identificar las obligaciones y derechos de las partes y diseñar una estrategia preventiva y procesal adecuada ante las distintos situaciones y conflictos que pueden surgir en torno a una vivienda.

Visión integral de los conflictos de vivienda: arrendamientos, ocupación y vulnerabilidad

El programa consta de tres bloques con los que identificar: tipos de arrendamiento, condición de gran tenedor, documentación de rentas, vía procesal y preparación de demandas y defensas en situaciones de vulnerabilidad. Los contenidos se trabajarán mediante casos prácticos y talleres orientados a la actuación profesional.

El primer bloque, dedicado a los arrendamientos y a la contratación inmobiliaria, abordará el derecho a la vivienda y el marco normativo, los tipos de contratos, su duración y resolución, los incumplimientos y el subarriendo. El curso incluirá, además, dos sesiones sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

El segundo módulo se centra en la propiedad horizontal, la ocupación y la litigación inmobiliaria poniendo el foco en los acuerdos de las comunidades de propietarios, la ocupación, usurpación y allanamiento de morada, así como en la recuperación de la posesión, los requisitos de admisibilidad, la intervención de los servicios sociales y el papel de los mecanismos adecuados de solución de controversias MASC.

En el tercer bloque se estudiará la vulnerabilidad y la estrategia jurídica en materia de vivienda, y el urbanismo aplicado a inmuebles residenciales. Se analizarán cuestiones como las viviendas de uso turístico, la legalización y las incidencias de las situaciones urbanísticas.

Expertos en vivienda y Derecho inmobiliario

El curso cuenta con la participación de magistrados del Tribunal Constitucional, Laura Díez; y del Tribunal Supremo, José Luis Seoane; del magistrado José María Ortiz; las decanas de los Colegios de Barcelona, Cristina Vallejo; y Lorca, Elisa Campoy; con Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona; y Marta Gómez Llorens, registradora y directora de Vivienda y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Colegio de Registradores de España.

Al finalizar el curso, se emitirá un certificado acreditativo a quienes hayan asistido a todas las sesiones y superado el examen final. El certificado será expedido por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

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