Summer Sales Lefebvre: hasta 20% de descuento en productos electrónicos y toda la web de Formación

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, acaba de presentar la edición de su campaña de verano en la que los profesionales pueden disponer de descuentos exclusivos.
Un año más estos descuentos están disponibles para los que accedan a la web en los meses de verano proporcionando un acceso aún más ventajoso al mejor contenido jurídico y de formación.
Summer Sales Lefebvre, la campaña de verano para los productos electrónicos
La campaña que comienza el 15 de julio y llegará hasta el próximo 31 de agosto, permite a Lefebvre ofrecer en su tienda web precios especiales de hasta un 20% de descuento en los productos electrónicos. Una vez más, la oferta incluye cualquiera de sus modalidades ( e-learning y webinar ) para continuar un crecimiento con mayor calidad y expertise.
Durante el tiempo en que transcurre la campaña es posible conseguir acceso en formato electrónico a una plataforma única en el mercado. Esta plataforma permite la visualización de los Mementos de Lefebvre de manera digital, totalmente actualizados y conectados entre sí.
Los profesionales pueden adquirir ADN, Análisis de Novedades con lo cual obtienen el acceso al servicio más completo de novedades jurídicas para entender la actualidad del sector jurídico en sus diferentes aspectos.
La campaña es aplicable para todos los que accedan a la web, e incluye revistas jurídicas, publicaciones periódicas especializadas en diferentes sectores como civil, mercantil o social.
El éxito del lanzamiento de esta campaña permite una nueva edición y de ahí la invitación exclusiva a los profesionales del derecho para que puedan participar ¡Es una oportunidad única y por tiempo limitado durante la etapa estival!
Las ofertas planteadas en la campaña no estarán disponibles después del 31 de agosto.