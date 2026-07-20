Summer Sales Lefebvre: hasta 20% de descuento en productos electrónicos y toda la web de Formación

Es una celebración exclusiva de Lefebvre para todos los profesionales del sector.

Desde el 15 de julio y hasta el próximo 31 de agosto, todos los profesionales que accedan a la tienda online de Lefebvre pueden disfrutar de hasta un 20% de descuento en los productos electrónicos y oferta de Formación.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, acaba de presentar la edición de su campaña de verano en la que los profesionales pueden disponer de descuentos exclusivos.

Un año más estos descuentos están disponibles para los que accedan a la web en los meses de verano proporcionando un acceso aún más ventajoso al mejor contenido jurídico y de formación.

Summer Sales Lefebvre, la campaña de verano para los productos electrónicos

La campaña que comienza el 15 de julio y llegará hasta el próximo 31 de agosto, permite a Lefebvre ofrecer en su tienda web precios especiales de hasta un 20% de descuento en los productos electrónicos. Una vez más, la oferta incluye cualquiera de sus modalidades ( e-learning y webinar ) para continuar un crecimiento con mayor calidad y expertise.

Durante el tiempo en que transcurre la campaña es posible conseguir acceso en formato electrónico a una plataforma única en el mercado. Esta plataforma permite la visualización de los Mementos de Lefebvre de manera digital, totalmente actualizados y conectados entre sí.

Los profesionales pueden adquirir ADN, Análisis de Novedades con lo cual obtienen el acceso al servicio más completo de novedades jurídicas para entender la actualidad del sector jurídico en sus diferentes aspectos.

La campaña es aplicable para todos los que accedan a la web, e incluye revistas jurídicas, publicaciones periódicas especializadas en diferentes sectores como civil, mercantil o social.

El éxito del lanzamiento de esta campaña permite una nueva edición y de ahí la invitación exclusiva a los profesionales del derecho para que puedan participar ¡Es una oportunidad única y por tiempo limitado durante la etapa estival!

Las ofertas planteadas en la campaña no estarán disponibles después del 31 de agosto.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos