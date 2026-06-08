Thomás de Carranza Abogados refuerza su área Inmobiliaria con la incorporación de Ana Belén Sánchez

Thomás de Carranza Abogados refuerza su área de Gestión Inmobiliaria con la incorporación de Ana Belén Sánchez Jordán, profesional con una amplia trayectoria en derecho procesal, civil, bancario e inmobiliario.

Sánchez Jordán es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad de Córdoba. Tiene un máster en Derecho Internacional por la Universidad de Mesina, en Italia. Además, cuenta con la acreditación de Experto en Créditos Inmobiliarios Nivel II por el Centro de Estudios Financieros.

Previamente a su incorporación a Thomás de Carranza Abogados, desarrolló su actividad profesional en Exequator SLP. Con anterioridad, ejerció en distintos despachos como Bachofer Abogados o Cadema Asesores.

A lo largo de su trayectoria ha intervenido en procedimientos de derecho civil, bancario, laboral, familia, sucesiones y extranjería, además de prestar asesoramiento especializado como profesional independiente.

Ana Belén Sánchez Jordán aporta al área de Gestión Inmobiliaria su experiencia en la gestión de procedimientos judiciales complejos, especialmente en materias vinculadas a activos inmobiliarios, recuperación posesoria y litigación bancaria.

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