El próximo 5 de abril, a las 17:30h en formato presencial con aforo limitado, tendrá lugar el tercer encuentro de la iniciativa "Innovación en movimiento: Transformando la función legal", puesta en marcha por el Observatorio para la Innovación de Lefebvre y Deloitte Legal.

Tras el éxito de las sesiones sobre "Inquietudes y prioridades de las Asesorías Jurídicas en el escenario actual" y "La gestión del know how interno en la asesoría jurídica: el valor de las personas y la tecnología", el Observatorio para la Innovación de Lefebvre y Deloitte Legal organizan una nueva jornada en la que se analizará el papel de la asesoría jurídica en las multinacionales.

Programa

17:30h. Recepción de asistentes

17:45h. Show de improvisación

Jamming

18:15h. Palabras de bienvenida

José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre

18:25h. Presentación de los ponentes y de la jornada

Moderador: D. Manuel Fernández Condearena, socio de Deloitte Legal

18:30h. Coloquio

Miguel Klingenberg, Director General de Asuntos Legales en Repsol

Fernando Ortega, General Counsel. Secretary of the Board of Directors – Siemens

Eduardo Ruiz-Montoya, Vice President & Deputy General Counsel, Global Regions (EMEA, APJ, LatAm) en Hewlett Packard Enterprise

19:30h. Preguntas de los asistentes

19:45h. Cierre

Para asistir, es imprescindible inscribirse previamente a través del email: tdamas@deloitte.es

El encuentro cuenta la participación de Miguel Klingenberg, Director General de Asuntos Legales en Repsol; Fernando Ortega, General Counsel. Secretary of the Board of Directors – Siemens y Eduardo Ruiz-Montoya, Vice President & Deputy General Counsel, Global Regions (EMEA, APJ, LatAm) en Hewlett Packard Enterprise.

Más información sobre La transformación y el gobierno de la Asesoría Jurídica en las organizaciones multinacionales

