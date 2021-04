Un juzgado de Pontevedra condena a Ryanair a pagar 250 euros a un pasajero al que le canceló un vuelo por una huelga

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha condenado a Ryanair a abonar 250 euros a un pasajero al que le canceló un vuelo entre las ciudades italianas de Brindisi y Bérgamo en julio de 2018 debido a una huelga convocada por los tripulantes de cabina de la aerolínea.

El magistrado explica en la sentencia, contra la que no cabe interponer recurso, que una huelga de trabajadores “no se da espontáneamente y sin previo aviso, sino que es un evento cuyo previsible acaecimiento ya se viene anunciando con cierta antelación”. Por ello, en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2021, esa huelga “no puede exonerar a la empresa de ninguna responsabilidad”.

Ryanair informó de la cancelación al demandante el mismo día del vuelo. El juez explica que para no tener que pagarle compensación, tendría que haber cumplido con lo dispuesto en el Reglamento 261/2004, que exige que las aerolíneas que informen de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista, deben ofrecer a los pasajeros tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada inicial. Ryanair no lo hizo, por lo que deberá compensar al demandante con 250 euros, que es la cantidad que establece el Reglamento 261/2004 para distancias de vuelo inferiores a 1.500 kilómetros.

El juez advierte de que, a partir de ahora, en este tipo de casos, valorará la posibilidad de hacer especial declaración de temeridad a efectos del pago de costas, pues recalca que ya se ha difundido la sentencia dictada en marzo de este año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a esta cuestión.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos