Una delegación de Reino Unido visita el Consejo General de la Abogacía Española

La delegación británica estaba compuesta por Paul Clark y Laura Falomir, de la embajada británica, y, por parte del Ministerio de Comercio, Anthony Miller, subdirector de Relaciones Comerciales con los Estados Miembros de la UE; Katherine Cook, codirectora de Política sobre Profesiones Reguladas en la UE, Política de Profesiones Reguladas y Taslim Ahmad, responsable de España, Relaciones Comerciales con los Estados Miembros de la UE.
En el encuentro, además del presidente, participaron también Ildefonso Seller, presidente de la Comisión de Ordenación Profesional; Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía Española y Derechos Humanos, y Maite Abadía, letrada de la Comisión de Ordenación Profesional de la Abogacía.