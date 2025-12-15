Uría Menéndez nombra 5 nuevos socios y 4 consejeros en su "compromiso con el desarrollo del talento interno"

Estos profesionales coinciden en una trayectoria basada en la excelencia, la continuidad generacional y la preservación de sus valores, el rigor y la calidad jurídica.

Uría Menéndez acaba de anunciar el nombramiento de cinco nuevos socios y cuatro nuevos consejeros con efectos a partir del 1 de enero de 2026 como refuerzo de su "compromiso con el desarrollo del talento interno y con un modelo de carrera sólido.

En concreto, los nuevos socios son Jorge Azagra Malo, Felipe Carbonell García, Tânia Luísa Faria, Olatz Ortega Espilla y Gonçalo Reino Pires.

Azagra es abogado de Litigación y Arbitraje Internacional en Barcelona, con lo que su práctica se centra en el asesoramiento en procedimientos contenciosos, tanto ante tribunales españoles como ante tribunales arbitrales nacionales e internacionales, así como en asuntos en materia de insolvencia y de reestructuraciones.

Control de concentraciones y cárteles

De su lado, Carbonell es abogado de la oficina de Madrid, asesorando regularmente en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y en cuestiones de derecho de sociedades y gobierno corporativo de sociedades cotizadas y no cotizadas. Por su parte, Luísa es abogada de la oficina de Lisboa y desarrolla su actividad en asuntos relacionados con temas de competencia y de derecho de la Unión Europea (UE), incluyendo control de concentraciones, cárteles, abusos de posición de dominio, ayudas de Estado y 'private enforcement'.

Respecto a Ortega, el despacho ha destacado que esta ejerce como abogada en la oficina de Bilbao, cubriendo su práctica profesional el asesoramiento en materias de derecho de sociedades y gobierno corporativo, operaciones de M&A, reestructuraciones, contratación, compraventas de activos (incluidas carteras inmobiliarias) y operaciones de financiación. Por último, Reino es abogado de Urbanismo en Lisboa y cuenta con experiencia en el asesoramiento a clientes de los sectores público y privado en las áreas de urbanismo, planificación espacial y medio ambiente.

Por su parte, los nuevos consejeros son Joan Andreu Cortada, Mario Montes Santamaría, Miguel Moratinos López y Andrea Sandi Badiola. Andreu ejerce como abogado de Inmobiliario en Barcelona, centrando su práctica en la venta, adquisición y financiación de grandes carteras inmobiliarias, plataformas de gestión, activos individuales relevantes y proyectos de promoción.

De su lado, Montes es abogado de Penal en Barcelona y su práctica está focalizada en la defensa ante los tribunales españoles de clientes corporativos y de sus administradores, directivos y empleados. Respecto a Moratinos, abogado de la oficina de Madrid, la firma ha resaltado que este está especializado en la resolución de todo tipo de disputas en el ámbito del derecho privado y, en especial, en disputas de construcción, conflictos societarios y post-M&A, y en asuntos concursales.

Para terminar, Sandi es abogada de Inmobiliario en Madrid y cuenta con experiencia asesorando a empresas y fondos de inversión en operaciones de M&A y 'joint ventures' con componente inmobiliario (hoteles, edificios residenciales y de flex living, oficinas, entre otros).

Asimismo, asesora de manera habitual en la negociación de contratos de explotación de activos y en la formalización de contratos vinculados a la promoción inmobiliaria.

