Valentín Pich, premio Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía 2025 del Consejo General de Economistas

El Consejo General de Economistas de España, en su reunión de la Asamblea de decanos y decanas de todos los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de España, ha distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía al economista Valentín Pich Rosell.

Con este galardón, la corporación de los economistas quiere reconocer su trayectoria profesional al frente de un despacho de referencia; su dedicación como miembro de los cuerpos directivos de numerosos comités y entidades del ámbito económico; y, especialmente, la labor llevada a cabo en el seno del Consejo General de Economistas de España, como presidente del mismo desde 2008 a 2025, periodo este en el que se produjeron algunos hitos importantes para esta corporación, entre otros, la unificación con el Consejo Superior de Titulares Mercantiles y el traslado a una nueva sede.

El acto de entrega se ha celebrado en el Real Casino de Madrid, y al mismo han asistido, además de todos los decanos y decanas de los colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de España, representantes de entidades de relevancia del ámbito económico, como Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda; Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio; Aida Fernández, subsecretaria de Economía, Comercio y Empresa; Cristina Herrero, presidenta de la AIReF; Santiago Durán, presidente del ICAC, y Soledad Fernández, directora general de la AEAT, entre otros.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha hecho entrega de la Gran Cruz a su predecesor en el cargo, Valentín Pich Rosell, y ha destacado de él “su grado de compromiso con la profesión y con la disciplina económica como herramientas fundamentales para el progreso y la toma de decisiones informadas”. Para el actual presidente de los economistas españoles, “la labor llevada a cabo por Pich, tanto en el seno de la organización colegial como dentro de los órganos directivos de las diferentes entidades del área económica en las que participa, ha contribuido a favorecer espacios de diálogo entre economistas, empresas y administraciones públicas, y a poner de relieve la importancia del rigor técnico e independiente, tan necesario en un entorno global como el actual marcado por la incertidumbre, la volatilidad de los mercados y los cambios tecnológicos”.

Por su parte, Valentín Pich agradeció el galardón concedido y expresó el honor que supone para él ser parte de una lista compuesta por tan reconocidos economistas de nuestro país. Durante su intervención en el momento de recibir el premio, Valentín Pich ha manifestado que su único empeño ha sido, “trabajar, desde la humildad y con el ánimo de ser útil, para favorecer foros de debate económico, con análisis objetivos y propuestas fundamentadas para las políticas públicas y el desarrollo empresarial”, y ha coincidido con Vázquez Taín en la importancia del rigor técnico y la independencia de criterio en entornos cambiantes como el actual.

Valentín Pich Rosell

Valentín Pich Rosell: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es Doctor Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), auditor de cuentas y administrador concursal. Dentro de su trayectoria profesional es socio-director del despacho profesional BNFIX PICH tax·legal y BNFIX PICH AUDITORES, especializado en el asesoramiento legal y económico, y auditoría, con sede en Barcelona con un equipo de 40 profesionales, que paralelamente forma parte de la red estatal de grupo BNFIX.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de numerosos comités y consejos directivos, y de distintas entidades patronales del ámbito económico nacional entre los que destacan, miembro del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona, miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad. Actualmente es presidente de la Comisión Legal de la CEOE y miembro de su Junta Directiva y presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de la patronal catalana Fomento del Trabajo. Asimismo, a nivel internacional ha sido miembro de la Asamblea Directiva de la Confederación Fiscal Europea, es miembro de la Comisión Directiva de la Trilateral que agrupa a las principales organizaciones de profesionales de la economía de Italia, Francia y España y presidente del CILEA (Comité de Integración Latino Europa América), entidad que agrupa a las organizaciones de economistas y contadores de habla en lengua latina de Europa y América.

Colaborador habitual en medios de comunicación y revistas técnicas, dentro de la corporación de los economistas ha sido decano del Colegio de Economistas de Cataluña, presidente del Registro de Economistas de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas y presidente del Consejo General de Economistas de España.

Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía

Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía: El Consejo General de Economistas de España concede la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía, incluso a título póstumo, a economistas u otras personas o entidades públicas o privadas, españoles o extranjeros, que se hayan destacado en el servicio general de la Economía en la sociedad.

Desde su creación en el año 2012, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía ha sido concedida a una nutrida lista de reputados economistas, entre otros, a Julio Alcaide, Enrique Fuentes Quintana, Josep Piqué y José María Gay de Liébana (estos cuatro casos, a título póstumo), José Barea, Juan Ramón Cuadrado, Manuel Lagares, José Luis Sampedro, Pedro Schwartz, Julio Segura, Ramón Tamames, Victorio Valle, Juan Velarde, Antonio Pulido, Vicente Salas, Antonio Argandoña, Josefa Fernández Arufe, Matilde Mas, Antón Costas, al Banco de España como institución, a su gobernador, Pablo Hernández de Cos, Cristina Herrero y Milagros García Crespo.

