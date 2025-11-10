Verdia Legal y Schlaich Dauss se fusionan para crear SD Verdia

La nueva firma, especializada en derecho de la energía y con sedes en Barcelona y Madrid, nace con vocación internacional

Las firmas Verdia Legal y Schlaich Dauss han acordado su fusión, dando lugar a SD Verdia, un despacho especializado en Derecho de la Energía, regulación y proyectos de inversión internacional. La fusión será efectiva en enero de 2026 y representa un paso estratégico para reforzar la proyección nacional e internacional de ambas firmas.

SD Verdia nace con el propósito de acompañar a empresas, inversores y agentes económicos en la transición energética. La integración de ambas firmas da lugar a una boutique jurídica de alta especialización sectorial, que ofrece asesoramiento integral en toda la cadena de valor energética: producción, distribución, comercialización, autoconsumo, comunidades energéticas, almacenamiento, vehículo eléctrico y gases renovables.

“Esta unión nos permite sumar la experiencia y reputación de dos equipos complementarios, reforzando nuestra capacidad de ofrecer soluciones a nuestros clientes nacionales e internacionales. Queremos aportar una mirada transversal sobre los importantes retos que aborda el sector energético en la actualidad”, afirma Sönke Schlaich, socio de SD Verdia Madrid.

Por su parte, Irene Bartol, socia de SD Verdia Barcelona, destaca que “el objetivo de la fusión es situar a SD Verdia como un referente consultor estratégico de la transición energética en España y Europa”.

