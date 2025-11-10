Verdia Legal y Schlaich Dauss se fusionan para crear SD Verdia

SD Verdia nace con el propósito de acompañar a empresas, inversores y agentes económicos en la transición energética. La integración de ambas firmas da lugar a una boutique jurídica de alta especialización sectorial, que ofrece asesoramiento integral en toda la cadena de valor energética: producción, distribución, comercialización, autoconsumo, comunidades energéticas, almacenamiento, vehículo eléctrico y gases renovables.
“Esta unión nos permite sumar la experiencia y reputación de dos equipos complementarios, reforzando nuestra capacidad de ofrecer soluciones a nuestros clientes nacionales e internacionales. Queremos aportar una mirada transversal sobre los importantes retos que aborda el sector energético en la actualidad”, afirma Sönke Schlaich, socio de SD Verdia Madrid.
Por su parte, Irene Bartol, socia de SD Verdia Barcelona, destaca que “el objetivo de la fusión es situar a SD Verdia como un referente consultor estratégico de la transición energética en España y Europa”.