El programa MASC es un proceso de mediación y conciliación en materia de vivienda destinado a resolver conflictos sin necesidad de llegar a la vía judicial

El ‘Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB)’ y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han firmado un nuevo convenio de colaboración con el fin de ofrecer vías alternativas de resolución de conflictos a estas personas y hogares que se encuentran en situaciones de dificultad para acceder o mantener la vivienda.

El acuerdo debe servir para desarrollar el programa MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), una metodología pensada para resolver conflictos sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial. Mediante este convenio, el CHB y el ICAB quieren favorecer la resolución dialogada de controversias relacionadas con la vivienda y contribuir a evitar la judicialización de los conflictos.

El acuerdo da una respuesta a los nuevos requerimientos establecidos por la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que fomenta el uso de los MASC antes de acudir a la vía judicial en determinados conflictos civiles.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, asegura que “en un contexto de crisis habitacional este convenio busca acompañar de todas las formas posibles las personas que puedan estar en una situación de dificultad en materia de vivienda con el objetivo final que, siempre que sea posible, puedan quedarse en el piso donde viven sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial”.

Por su parte, el secretario del ICAB y responsable del Centre ADR, Carles Garcia Roqueta, destaca “la importancia que la abogacía mediadora pueda estar presente en la resolución de conflictos sobre vivienda”.

Designación de profesionales adscritos al centro de gestión de controversias del ICAB

Los servicios incluirán información y orientación sobre los MASC y la designación de profesionales de mediación y conciliación adscritos al Centro ADR del ICAB, un centro dirigido a la gestión de las controversias para su solución por vía no judicial, abierto a los profesionales y a la ciudadanía. Además, el acuerdo contempla el seguimiento de los acuerdos alcanzado entre las partes hasta su cierre.

El procedimiento prevé que los casos detectados por los servicios de asesoramiento jurídico de las Oficinas de Vivienda de Barcelona sean derivados al Centro ADR del ICAB, que verificará la admisibilidad de cada expediente y designará una persona mediadora o conciliadora especializada, garantizando la imparcialidad, la independencia y la confidencialidad del proceso.

70.000 euros, el primer año de vigencia del convenio

Para hacer posible esta actuación, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona aportará 70.000 euros durante el primer año de vigencia del convenio. Por su parte, el ICAB se compromete a garantizar la atención de los casos y a asegurar una prestación efectiva y de calidad del servicio. La colaboración tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.

Con esta iniciativa, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona y el ICAB refuerzan su compromiso con la prevención de los conflictos residenciales, la protección del derecho a la vivienda y la promoción de soluciones consensuadas que favorezcan la convivencia y la seguridad residencial de la ciudadanía.

Un compromiso que ya se ha materializado este pasado mes de enero con la firma de un convenio entre el Consorci de l’Habitatge de Barcelona y el ICAB para extender a todos los distritos de la ciudad el servicio de orientación jurídica en temas de vivienda que hasta el momento estaba en marcha solo en la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella.

Una de les prioridades del Plan Viure (Vivir)

Atender la vulnerabilidad es una de les prioridades del Pla ‘Viure’ (Vivir), la estrategia municipal que define las acciones a seguir para aumentar el parque público de la ciudad, incrementar el número de viviendas con el alquiler asequible, mejorar y rehabilitar las viviendas de la ciudad y ayudar la ciudadanía con ingresos bajos a mantenerse en su casa.

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