XXXI entrega Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio

El presidente del Tribunal Constitucional, hará entrega mañana a Paloma Biglino Campos, del galardón del XXXI Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.

La semblanza del galardonado la efectuará D. Joaquín de Fuentes Bardají, Socio de Escalona & De Fuentes. Abogados, y Abogado del Estado excedente.

El Premio está dotado con 30.000 € (que goza de exención fiscal) y una estatuilla conmemorativa.

Participarán desde la Mesa Presidencial: el presidente del Tribunal Constitucional, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, la presidenta del Consejo de Estado, la presidenta del Tribunal de Cuentas, el defensor del Pueblo, el presidente del Jurado y el presidente de Pelayo.

En esta ocasión asistirán cerca de 600 personas al acto de entrega, entre las que figurará el Jurado en pleno y una nutrida representación de las personalidades políticas, jurídicas y empresariales, destacando a ilustres juristas del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía, así como Parlamentarios, Rectores de Universidad, Letrados y Procuradores de los más prestigiosos despachos, máximos representantes de la Universidad, de la política, así como de la sociedad y del mundo empresarial.

Durante su intervención en el acto Francisco Lara Martín, presidente de Grupo Pelayo, convocará la XXXII Edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.

