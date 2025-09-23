ZADAL incorpora a Manuel Martínez como socio del área de Litigación y Reestructuraciones

Cada socio del despacho tiene una sólida trayectoria profesional destacando por su capacidad técnica y formando parte de prestigiosos directorios como Chambers and Partners, Legal 500, ITR World Tax e IFLR 1000

ZADAL es un despacho multidisciplinar de derecho de los negocios enfocado en brindar soluciones legales personalizadas y de alta calidad a sus clientes en el ámbito del Derecho Fiscal, el Private Wealth Management, el Derecho Mercantil (M&A y Financiero) y el Derecho Procesal.

ZADAL, despacho de abogados multidisciplinar especializado en Derecho Mercantil Financiero, Corporate – M&A, Fiscal y Gestión de Patrimonios, ha incorporado a Manuel Martínez como socio para crear y liderar el departamento de Litigación y Reestructuraciones. Esta incorporación queda enmarcada en la estrategia de crecimiento de la firma y refuerza su capacidad para ofrecer un asesoramiento integral desde una perspectiva multidisciplinar.

Manuel Martínez está especializado en litigación civil, mercantil y concursal y cuenta con particular experiencia en reclamaciones por responsabilidad civil, disputas contractuales, competencia desleal y conflictos societarios, representando a personas físicas y empresas nacionales e internacionales con negocios en los sectores financiero, industrial, energético, inmobiliario y automovilístico, entre otros.

Antes de su incorporación a ZADAL, Manuel ha desarrollado su carrera durante más de una década en firmas internacionales de primer nivel, como Hogan Lovells y Freshfields. Manuel es Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad CEU Cardenal Herrera y ha sido profesor asociado en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid.

Plan estratégico

Constantino Vidal, socio director de ZADAL, ha subrayado la importancia de esta incorporación: “La apertura del área de Litigación es un hito clave en nuestro plan estratégico. La experiencia y visión de Manuel nos permitirán acompañar a nuestros clientes en la defensa de sus intereses en procesos cada vez más complejos, ampliando así nuestra propuesta de valor como firma multidisciplinar”.

Con esta incorporación, ZADAL refuerza su posición como despacho multidisciplinar en el Derecho de los Negocios, abriendo un área de práctica estratégica y afianzando su crecimiento, enfocado en generar valor a sus clientes.

