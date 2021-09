4 claves para facilitar la auditoría de cuentas a partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento

La actualización de la herramienta contable AUDITsoft de Lefebvre permite personalizar el proceso de auditoría eliminando el riesgo gracias a la integración de los documentos. Además, analiza la conectividad y el intercambio de información con el cliente de forma segura.

Esta mañana se ha celebrado la Jornada Virtual Auditoría 2021, organizada por Lefebvre, compañía líder en soluciones jurídicas y digitales para el sector legal, con el objetivo de analizar los cambios relacionados con las obligaciones de acción, comunicación, documentación y los mantenimientos de registros, controles adicionales, acreditación y plazos recortados que afectan a los despachos profesionales desde la entrada en vigor del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Gregorio Labatut, profesor Titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia; Karolo Dentici, jefe de Producto en Lefebvre; Cristina Vallejo Ruiz, auditora de Cuentas Anuales y consultora de Cumplimiento Normativo en GramAudit y Julio Sainz Gascón, socio en GramAudit, han sido los expertos que han abordado las nuevas obligaciones de auditoría y las posibles soluciones existentes.

El profesor Titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, Gregorio Labatut, ha sido el encargado de abrir la jornada analizando las novedades del Real Decreto 1/2021 de 12 de enero. En este sentido, Labatut ha destacado que “en la norma 9 del Plan General de Contabilidad se han realizado cambios sin profundidad”, para principalmente simplificar las categorías, pasando de 6 a 4 y así clasificar los activos financieros a los efectos de su valoración. Además, según el profesor, “una de las novedades es que la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias Patrimonio Neto se convierte en una cartera por defecto. En ella, las empresas incluirán todo aquello que tengan para negociar y que, en un momento dado, pueda venderse para obtener una rentabilidad.” El profesor Titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia también ha destacado la nueva categoría de activos financieros razonables con cambios en el patrimonio neto, “que sustituye a la cartera de activos financieros disponibles para la venta, es decir, aquellos instrumentos de patrimonio que la empresa no utiliza para negociar”.

¿Cómo facilitar el proceso de auditoría?

Posteriormente, Cristina Vallejo Ruiz, auditora de Cuentas Anuales y consultora de Cumplimiento Normativo en Gramaudit, y Julio Sainz Gascón, socio de Gramaudit, han centrado sus ponencias en las nuevas herramientas de auditoria como AUDITsoft, un software que facilita la integración de los documentos en la estructura de auditoría. Además, tiene la capacidad de evidenciar todas las interacciones y permite gestionar el intercambio de documentos, los contactos y los envíos de las solicitudes de forma automatizada, así como una gestión de los documentos enviados y recibidos con un cuadro de mando fácil de supervisar.

Por último, el jefe de producto de Lefebvre, Karolo Dentici, ha analizado la seguridad de la información y la protección de datos en los despachos de auditoría y en particular ha mencionado, en primer lugar, la compilación de trabajo de auditoría. “AUDITsoft es un software que hace una copia en la nube; pero que siempre se instala en el puesto local por si surgieran problemas de conexión, o tuviéramos que viajar a casa del cliente, etc. Además, toda la información que vamos introduciendo en cada encargo se va replicando en Anywhere de forma encriptada y gracias a este sistema podemos elegir si tener el encargo solamente local, en la nube o en ambas”. Otra de las grandes novedades que posee este programa es el Bureau Drive “una aplicación para compartir los documentos entre el despacho y los destinatarios”, detalla Dentici. Este intercambio se realiza a través de un sitio seguro. Por eso, Auditsoft, asegura tener evidencia de todas las interacciones y una gestión securizada del intercambio de documentos.

