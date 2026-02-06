78 abogados optan a las 10 plazas de consejeros electivos de la Abogacía

Se trata de la cifra más alta de candidaturas presentada hasta la fecha: 44 abogados y 34 abogadas de 15 comunidades autónomas diferentes

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española ha validado las 78 candidaturas que cumplen los requisitos para concurrir a las elecciones destinadas a cubrir 10 plazas de consejeros del Consejo, que se celebrarán el próximo 20 de febrero.

Se trata del mayor número de candidaturas presentado hasta la fecha en la historia de la Abogacía Española. Los aspirantes son 44 abogados y 34 abogadas, procedentes de 15 comunidades autónomas.

Por procedencia geográfica, Andalucía concentra el mayor número de candidatos (20), seguida de Cataluña (13), Madrid (10), Castilla y León (7), Galicia (6), Canarias (4), Aragón, Comunidad Valenciana y País Vasco (3 cada una), Extremadura, Asturias y Navarra (2 cada una), Región de Murcia, Cantabria y Castilla La-Mancha (1).

Esta ha sido, además, la primera reunión de la Comisión Permanente celebrada en el Colegio de la Abogacía de Barcelona desde que su decana, Cristina Vallejo, fue elegida vicepresidenta del Consejo.

El plazo para presentar candidaturas finalizó este 5 de febrero, a las 13:00 horas. Como se establece en el Estatuto General de la Abogacía Española, “será elegido quién más votos obtenga y, en caso de empate, el de mayor antigüedad colegial”. Una vez proclamado el resultado del escrutinio, “los que hubieren sido elegidos tomarán inmediata posesión del cargo ante el propio Pleno”.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía cuenta con 12 consejeros y consejeras electivos, que han de ser abogados de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, elegidos libremente por el propio Pleno del Consejo, y cuyo mandato tiene una duración de cuatro años.

Los consejeros forman parte, junto con los 83 decanos y decanas de los Colegios de la Abogacía y los presidentes de los Consejos autonómicos, del pleno del Consejo General de la Abogacía en cuyas decisiones tienen voz y voto, salvo en la elección de presidente.

La labor de los consejeros y consejeras electivos, de carácter no retribuido, se orienta a apoyar, complementar y reforzar la actuación del Pleno del Consejo, siempre desde el compromiso y la defensa del interés general de la profesión.

En las últimas elecciones para cubrir dos plazas de consejeros, celebradas en 2024, fueron elegidos Encarnación Orduna, actual secretaria general del Consejo, y Carlos Fuentenebro.

