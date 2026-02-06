Agilidad y adaptación, ejes de la nueva identidad corporativa de Santiago Mediano

La firma actualiza su imagen, estrena web y elimina el término “abogados” de su marca

Santiago Mediano, firma especializada en abogacía de los negocios, inicia una nueva etapa con el lanzamiento de su identidad corporativa renovada y una actualización completa de su presencia digital.

El cambio responde a la evolución natural de la firma y a la forma en que hoy presta sus servicios. Santiago Mediano trabaja con organizaciones que operan en sectores en permanente transformación, donde la rapidez, la precisión y la visión jurídica integrada resultan determinantes para tomar decisiones de negocio.

La nueva identidad visual se construye con elementos que refuerzan esa visión: una tipografía más precisa y equilibrada, una paleta cromática contemporánea y un símbolo basado en formas circulares que remiten a procesos en movimiento, iteración y evolución. La actualización no busca únicamente renovar la marca, sino proyectar una forma de ejercer la abogacía orientada a soluciones prácticas y a anticipar escenarios.

Uno de los aspectos más visibles de esta renovación es la eliminación del término “abogados” de su denominación. La nueva imagen corporativa refleja un modelo de prestación de servicios basado en soluciones integrales para el cliente, en el que convergen profesionales de distintos ámbitos —jurídico, tecnológico, estratégico y operativo— y en el que la tecnología actúa como palan-ca esencial para ofrecer respuestas más eficientes, innovadoras y adaptadas a las necesidades reales del negocio.

“Operamos en sectores que avanzan a gran velocidad y necesitábamos una identidad que reflejara esa agilidad y capacidad de adaptación”, señala Santiago Mediano, presidente del despacho. “Nuestros clientes toman decisiones en contextos complejos y con plazos exigentes, y nuestro papel es aportar claridad jurídica y ofrecer soluciones ajustadas a sus tiempos y proyectos”, añade Javier Berrocal, socio director de la firma.

Como parte de esta nueva etapa, la firma ha lanzado también un sitio web más claro y coherente con su actividad, que facilita el acceso a sus áreas de especialidad y a información relevante para sus clientes.

Cabe recordar que la firma fue fundada en 2003 y este mes de febrero cumple 23 años de trayectoria. Actualmente cuenta con más de 60 profesionales y pertenece a la red internacional de firmas independientes Mackrell International, que permite ofrecer asesoramiento integral a em-presas.

