Fernández y Simón Abogados celebra 50 años reforzando su apuesta por el asesoramiento estratégico a empresas

El despacho Fernández y Simón Abogados celebra en 2026 su 50 aniversario, consolidando medio siglo de trayectoria profesional en Palencia marcada por la cercanía al cliente, la especialización jurídica y la adaptación constante a las nuevas necesidades legales de empresas y particulares.

Con origen profesional en 1976, Fernández y Simón ha evolucionado a lo largo de cinco décadas hasta convertirse en un despacho multidisciplinar, con una práctica consolidada en áreas como Derecho Laboral, Civil, Mercantil, Contencioso-Administrativo, Responsabilidad Civil y asesoramiento fiscal y contable, manteniendo siempre un fuerte arraigo local y una atención personalizada.

Además, el despacho forma parte de Hispajuris, una de las mayores alianzas de despachos de abogados de ámbito nacional, lo que le permite ofrecer a sus clientes un servicio jurídico integral con cobertura en todo el territorio, sin renunciar a la proximidad y al conocimiento del entorno económico y social de Palencia.

Evolución hacia nuevas áreas estratégicas

Coincidiendo con este 50 aniversario, Fernández y Simón Abogados ha reforzado su apuesta por áreas especialmente relevantes para el tejido empresarial actual, con un enfoque preventivo y estratégico. Entre ellas destacan los servicios de Compliance, la implantación de protocolos frente al acoso laboral y sexual, el diseño y seguimiento de planes de igualdad, así como la elaboración de informes de valoración de empresas y estudios sobre inversiones y viabilidad económico-financiera.

Estas áreas responden a una creciente demanda por parte de empresas y organizaciones que buscan anticiparse a riesgos legales, cumplir con un marco normativo cada vez más exigente y tomar decisiones estratégicas con mayor seguridad jurídica.

"Cincuenta años de ejercicio avalan una trayectoria asentada en el rigor y la confianza, que hoy se proyecta hacia nuevas áreas estratégicas al servicio de las personas y las empresas", añade Soledad Fernández Simón, abogada y socia de la firma.

Mirada al futuro

El 50 aniversario de Fernández y Simón Abogados no supone únicamente una conmemoración del camino recorrido, sino también un impulso para seguir evolucionando en un entorno jurídico en constante cambio, en el que la prevención, la planificación y el acompañamiento integral a empresas y particulares se han convertido en elementos clave.

Con este aniversario, el despacho reafirma su compromiso de seguir ofreciendo un asesoramiento riguroso, cercano y adaptado a los nuevos retos legales, manteniendo los valores que han definido su trayectoria desde sus inicios.

