Global LegalTech Hub reúne a los líderes del sector legal y de la vanguardia entre los que está Lefebvre

Esta nueva edición se ha celebrado en GLTHpoints de Madrid, donde se han desvelado algunas de las novedades para este año.

El Global LegalTech Hub (GLTH) presentó el GLTH 2026: Kick-off, un encuentro clave que marca el inicio de la temporada legaltech y que se ha celebrado en su sede de Madrid.

Organizado por primera vez junto a la Sección de Innovación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), este evento está diseñado para analizar el estado actual de la tecnología aplicada al derecho, los retos de 2026 y las principales oportunidades del sector legal.

Tecnología, contexto y visión para 2026

El GLTH 2026: Kick-off se ha abierto con la mesa redonda que se ha denominado AI 101: el contexto tecnológico que marcará 2026, centrada en las principales tendencias tecnológicas y su impacto transversal en el sector legal.

El panel ha sido moderado por Albert Ferré, CEO del Global LegalTech Hub, y ha contado con la participación de Guillermo Kirkpatrick Molgo, Account Director en OpenAI; David Hurtado Torán, Innovation Lead en Microsoft, e Israel Olalla, Customer Engineer Manager en Google.

David Hurtado subrayó que el año 2026 girará en torno a la seguridad y la gobernanza. “Las empresas del sector legal están afrontando ahora la fase de implementación de herramientas de IA. Para ello, es preciso que lleven a cabo una buena estrategia de seguridad y gobernanza.”

Por su parte, Israel Olalla destacó el papel de esta tecnología más allá del derecho. Como explicó, Google está sumando a miles de proyectos en todo el mundo con sus modelos científicos, como en la investigación en salud. Guillermo Kirkpatrick, por otro lado, señaló que, este año, OpenAI centrará sus esfuerzos en el despliegue de agentes y códex.

Albert Ferré concluyó que “la tecnología introduce nuevos retos, pero finalmente seguimos siendo los humanos los que decidimos si queremos llegar a ellos y cómo lo vamos a hacer. Vienen tiempos de más agencia y responsabilidad”.

La segunda mesa, AI in Law: retos, oportunidades y casos reales en el sector legal, ha puesto el foco en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en despachos, empresas y proveedores legales, compartiendo avances, proyectos y aprendizajes desde distintas perspectivas del ecosistema legaltech.

La mesa ha estado moderada por Sara Molina Perez-Tomé, socia del área de Legal Tech and Digital Transformation de Pérez-Llorca y advisor del GLTH, y ha contado también con la participación de María de la O Martínez, Líder de Innovación del GLTH y miembro del Board, así como Directora de Estrategia e Innovación en Lefebvre; Emilio Latorre, Product Manager de VincentAI de vLex (part of Clio); Gerardo Antón Tascón, Legal Engineer en Harvey; María Alonso García, GTM Manager, Iberia &; Latam en Legora, y Beatriz Pérez-Olleros, Product & Market Solutions Director en Aranzadi LA LEY.

Mabel Klimt, Diputada 5ª del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), considera que “en un contexto de competitividad, eventos como este son importantes para entender las herramientas de IA y sacarles todo el partido posible. El ICAM debe formar parte activa en este proceso para acompañar a aquellos que están construyendo el lugar en el que vamos a vivir en el futuro”.

Conversación, visión y conexión

A lo largo de ambas mesas, el debate ha estado orientado a entender cómo la tecnología está transformando ya el día a día del sector legal y qué retos deben abordarse a corto y medio plazo para generar impacto real en el sector.

Para Sara Molina, socia de Pérez-Llorca, el sector está viviendo un “hito histórico”: “Se está reuniendo a todas las IAs, tanto generales como jurídicas. Es una oportunidad para acercar a todos los abogados y conocer qué le depara al futuro del sector legaltech”. Por su parte, María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre y vicepresidenta de Innovación y Proyectos de GLTH, añadió que “encuentros como éste demuestran que hablamos de una realidad y no de promesas de futuro. Estamos ayudando a los profesionales a trabajar con más rigor, agilidad y confianza en un entorno normativo y tecnológico cada vez más cambiante, siempre desde la colaboración y el trabajo mano a mano con el profesional jurídico”.

Pérez-Llorca se ha incorporado al Global LegalTech Hub, sumándose al creciente ecosistema de actores que como Lefebvre, la Legaltech líder en contenido jurídico y soluciones de IA para el sector legal, impulsan la innovación en este sector. Todos tienen como objetivo común poder reforzar la colaboración entre despachos de referencia y startups, proveedores y empresas, consolidando un espacio donde la práctica jurídica y la tecnología avanzan de la mano.

El encuentro ha concluido con una sesión de networking donde el contacto directo entre panelistas y los asistentes ha reforzado el papel del GLTH como espacio de conexión, reflexión estratégica y activación del ecosistema legaltech.

Con este Kick-off, el Global LegalTech Hub reafirma su apuesta en los GLTHpoints como verdaderos arrecifes sociales donde la innovación legal no solo se comparte, sino que se impulsa y crea valor. El Global LegalTech Hub (GLTH) es la organización de innovación legal global de mayor crecimiento. Anualmente, conecta a los principales actores del ecosistema legaltech, fomentando la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector legal. Cuenta con 1000 players, 230 socios de 72 países y más de 100 advisors y miles de participantes en sus eventos en todo el mundo.

