BGI-LAW sigue creciendo en Marbella e incorpora a dos nuevos abogados a su oficina

Los abogados Eduardo Bermejo y Patricia Baro se unen a las recientes incorporaciones de Salvador Luna y Anaís Márquez

BGI-LAW sigue creciendo en la Costa del Sol y acaba de incorporar a dos nuevos perfiles a su oficina de Marbella especializados en derecho laboral y procesal. De este modo, en la oficina de Marbella de BGI-LAW trabajan ya más de 40 profesionales

Al Departamento Laboral de BGI-LAW se ha incorporado Eduardo Bermejo, abogado laboralista con más de 7 años de experiencia en el asesoramiento integral y estratégico a compañías —incluidas grandes empresas—, trabajadores y directivos.

Bermejo está especializado en negociaciones colectivas e individuales, litigios laborales, relaciones industriales e institucionales, así como en procesos de reestructuración empresarial y otras áreas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuenta asimismo con experiencia en litigación contencioso-administrativa, especialmente en materias vinculadas al ámbito laboral.

Eduardo Bermejo cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento y la interlocución con clientes internacionales, un aspecto fundamental para dar servicio a la heterogénea cartera de clientes del despacho en la Costa del Sol.

Por su parte, al Departamento de Procesal se incorpora Patricia Baro, especializada en Derecho Procesal y Arbitraje, así como en Derecho Civil. Graduada en Derecho por la Universidad de Málaga, realizó formación académica en Pavol Jozef Šafárik University de Košice (Eslovaquia) en el marco del programa de movilidad internacional Erasmus y completó el Máster de Acceso a la Abogacía en 2022.

Patricia Baro ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito del Derecho Procesal Civil y cuenta con experiencia en el asesoramiento jurídico a particulares y empresas y en la elaboración de estrategias procesales, áreas en las que ha venido desarrollando su ejercicio profesional hasta su incorporación a BGI-LAW.

Julio Aguado, presidente de BGI-LAW, ha destacado que “la incorporación de Eduardo Bermejo y Patricia Baro responden al proceso de crecimiento continuado que está protagonizando la oficina de Marbella de BGI-LAW desde hace unos años y tiene que ver con la implicación y protagonismo que el despacho está adquiriendo como referente de las grandes operaciones inmobiliarias que se están llevando a cabo en la Costa del Sol”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos