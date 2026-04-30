Abencys incorpora a Enrique Calabuig como nuevo socio

La firma, fundada por Luis Martín y Javier Díaz-Gálvez, ha consolidado su posicionamiento como boutique especializada gracias a la integración de capacidades jurídicas y económicas en el asesoramiento a empresas.
Con este nombramiento, Abencys refuerza su estructura en un momento en el que las empresas demandan cada vez más asesoramiento especializado para afrontar procesos de reestructuración, refinanciación y toma de decisiones en contextos de presión financiera, con un enfoque más técnico y multidisciplinar.
Economista y abogado, Enrique Calabuig cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, con una trayectoria especialmente centrada en el análisis del riesgo de crédito para grandes empresas y en el estudio, planteamiento, análisis y decisión sobre distintas alternativas de reestructuración de deuda.
Su perfil combina una sólida experiencia en productos de financiación bancaria con una destacada especialización en riesgos financieros y de firma, lo que le ha permitido participar en procesos de reestructuración consensuales y no consensuales de distinta tipología, incluyendo operaciones de grandes empresas, financiación corporativa, LBO’s y project finance.
Además, ha intervenido en procesos con estructuras complejas de acreedores, en los que han participado distintos tipos de acreedores como Direct Lending, Fondos Distress o Bonistas, en compañías como Adveo, Celsa, Deoleo, DIA y Duro Felguera.
Luis Martín, socio fundador de Abencys, afirma: “La incorporación de Enrique responde a una necesidad clara de seguir reforzando nuestra capacidad de respuesta en un área cada vez más exigente y sofisticada. Su experiencia, visión financiera y conocimiento de operaciones complejas aporta un enorme valor a nuestra firma y a nuestros clientes”.
Por su parte, Manuel Gordillo, socio de Abencys, señala: “Enrique suma exactamente el tipo de perfil que queremos seguir incorporando a Abencys, un profesional con gran profundidad técnica, amplia experiencia en el sector financiero y capacidad para afrontar reestructuraciones complejas con una visión práctica y estratégica. Su llegada fortalece de manera muy relevante nuestro proyecto”.
Enrique Calabuig apunta: “Me incorporo a Abencys en un momento especialmente interesante para el mercado, en el que las empresas necesitan asesoramiento económico y jurídico cada vez más especializado para afrontar procesos de reestructuración complejos. Es un proyecto muy sólido, con una visión muy clara, y confío en poder aportar experiencia y conocimiento para seguir reforzando esa propuesta de valor”.