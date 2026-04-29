El nuevo panorama laboral, las novedades jurisprudenciales, el tiempo de trabajo y la IA marcan el Congreso Laboral 2026 de Lefebvre

El Congreso Laboral 2026 de Lefebvre tuvo lugar el 28 de abril en la sede de la Facultad de Económicas de Universidad CEU San Pablo

Lefebvre refuerza su compromiso con la actualización y formación continua de los profesionales del derecho, con una nueva edición de su espacio para el debate sobre los cambios normativos y jurisprudenciales que redefinen el panorama laboral.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha celebrado el Congreso Laboral 2026, un encuentro de referencia en que destacados expertos del ámbito del derecho laboral, empleo, trabajo y Seguridad Social analizan las principales novedades legislativas y jurisprudenciales. La nueva edición se ha centrado en cuestiones cruciales como el nuevo panorama laboral, la ordenación del tiempo de trabajo, el nuevo SMI, la IA y los controles empresariales o el proceso laboral.

La nueva edición del Congreso Laboral de Lefebvre ha contado con la colaboración del Banco Santander, Deloitte Legal, ECIJA, KPMG Abogados y la Universidad CEU San Pablo, así como con el apoyo de ADiReLab, ASNALA, FORELAB y el Consejo General de Graduados Sociales de España.

La jornada, celebrada en formato híbrido, fue inaugurada por Rosa Visiedo, rectora de Universidades CEU; Antonio Sempere, magistrado del Supremo y catedrático de Universidad, así como director académico del Congreso, y Juan Pujol, presidente de Lefebvre.

La primera sesión se centró en la ordenación del tiempo de trabajo y abordó cuestiones como los permisos laborales, el registro de jornada y la conciliación. La mesa estuvo liderada por Luisa Gómez, magistrada del Tribunal Supremo, y Covadonga Roldán, socia de Deloitte Legal. Roldán señaló que “el registro biométrico no es válido como sistema de control horario por falta de habilitación legal específica”, mientras que Gómez aclaró la duración del permiso familiar y su vínculo con “la necesidad de cuidados”.

A continuación, Cristina Aragón, titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED, y Ana de la Puebla, catedrática de la UAM y Of Counsel de Baker Mckenzie analizaron las retribuciones, la compensación en las subidas del salario mínimo y el impacto de las ausencias por enfermedad en los complementos salariales.

Impacto de la IA en el ámbito laboral

El bloque dedicado a la IA, los algoritmos y los controles empresariales, contó con la participación de Rafael López, magistrado del Tribunal Supremo; Pilar Menor, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB y socia de DLA Piper, y Raúl Rojas, socio de Laboral de ÉCIJA, quienes analizaron la relevancia de la transparencia de las herramientas tecnológicas y las implicaciones legales de las pruebas videográficas o del recurso a detectives. Rojas destacó que “la IA se utiliza cada vez más como complemento para el análisis masivo de datos y la identificación de patrones”. Por su parte, Menor puso de relieve que “el uso de sistemas algorítmicos obliga a las empresas a informar a los trabajadores para garantizar certeza y confianza”.

En la mesa dedicada al proceso laboral, Juan Manuel Ortiz, miembro de la Junta directiva de ASNALA y socio de IURISLAW Abogados, y Sandra García, magistrada de lo Social de Tribunales de Instancia de Madrid, analizaron la evolución organizativa de los tribunales, los últimos pronunciamientos en materia de despido o los juicios telemáticos.

Posteriormente, Susana Molina, magistrada del TSJ de Madrid, y Javier Sánchez Millanes, de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, plantearon las distintas realidades laborales y sectoriales vinculadas al empleo público con especial hincapié en el personal indefinido no fijo, becarios y directivos.

Incapacidad y absentismo laboral

La incapacidad temporal y permanente, así como la gestión del absentismo laboral, protagonizaron la siguiente mesa, en la que participaron Olimpia del Águila, responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE; Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo de la UAM y Of Counsel de Pérez-Llorca; y Carlos de la Torre, socio de Andersen y vicepresidente de ADiReLab.

También hubo espacio para tratar cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, la cotización en el régimen de autónomos, las prestaciones o las pensiones, de la mano de Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, catedrática en la URJC y magistrada, y Andrés Ramón Trillo García, jefe de Servicios Jurídicos de la Seguridad Social.

En la mesa dedicada a la negociación colectiva, Jesús Cruz, presidente de la CCNCC; Eva Urbano, directora del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, y David Martínez Saldaña, socio de Laboral de KPMG, abordaron el impacto de la digitalización en la transmisión de empresa.

La última mesa del Congreso estuvo dedicada a las infracciones administrativas y penales en el ámbito laboral. En ella participaron Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de FEDECA y secretaria general de la Asociación Internacional de Inspección de Trabajo, y Álvaro Rodríguez de la Calle, socio del área Laboral de ECIJA.

El encuentro fue clausurado por Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Ana Gómez de ASNALA; Fermín Guardiola, presidente de FORELAB; Joaquín Merchán, presidente del Consejo de Graduados Sociales; y Antonio Sempere, que incidió en la capacidad del ámbito laboralista para generar conocimiento compartido, algo que quedaba reflejado en el evento organizado por Lefebvre con “la construcción de una verdadera comunidad profesional”.

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