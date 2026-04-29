Herbert Smith Freehills Kramer nombra ‘Of Counsel’ a Lucía Garralda y Leonie Timmers

Ambas promociones se enmarcan en los nombramientos anuales que la firma realiza a nivel global

El despacho de abogados Herbert Smith Freehills Kramer ha nombrado nuevas ‘Of Counsel’ de la oficina española a Lucía Garralda y Leonie Timmers, hasta ahora, asociadas sénior de la firma.

Sus nombramientos, que se harán efectivos a partir del próximo 1 de mayo, se enmarcan dentro de las promociones anuales que Herbert Smith Freehills Kramer realiza a nivel global y que este año han supuesto un total de 25 nuevos socios -incluyendo a Miguel García-Casas de la oficina española de la firma- y 32 ‘Counsel’ en las distintas sedes del bufete a lo largo del mundo.

Lucía Garralda, hasta ahora asociada sénior de la práctica de mercantil y M&A, cuenta con una amplia experiencia en operaciones corporativas nacionales y transfronterizas, incluyendo fusiones y adquisiciones y reestructuraciones de grupos multinacionales, elaboración de acuerdos de accionistas y de inversión, capital privado, secretarías de Consejos de administración y procesos de due diligence en una amplia variedad de sectores. Está cualificada para ejercer la abogacía en España y en Nueva York.

Por su parte, Leonie Timmers está especializada en ASG (ambiental, social y de gobierno –ESG, por sus siglas en inglés–) e iniciativas de financiación sostenible. Asesora a empresas y fondos en asuntos relacionados con la elaboración de informes de sostenibilidad y due diligence, particularmente de acuerdo con los criterios SFDR, la taxonomía de la UE, CSRD, ISSB y CSDDD. También presta asesoramiento en la revisión de comunicaciones externas para analizar los perfiles de riesgo de los clientes en materia de greenwashing y social-washing, así como en el desarrollo, implementación y mantenimiento de estructuras ESG resilientes.

Alberto Frasquet, socio/director de mercantil en EMEA, comenta que “los nombramientos de Lucía y Leonie reflejan la calidad del trabajo que están liderando y nuestra apuesta por reconocer el talento que impulsa el crecimiento de la práctica. Su promoción a ‘Of Counsel’ refuerza nuestra capacidad para acompañar a los clientes en asuntos corporativos y de sostenibilidad cada vez más complejos”.

Eduardo Soler Tappa, socio director de la oficina de Madrid, destaca que “estos nombramientos son un reconocimiento al liderazgo y la aportación sostenida de Lucía y Leonie. Son dos perfiles clave para seguir consolidando nuestras capacidades en mercantil/M&A y ESG, en Madrid y en toda la región”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos