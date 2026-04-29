Herbert Smith Freehills Kramer nombra ‘Of Counsel’ a Lucía Garralda y Leonie Timmers

Sus nombramientos, que se harán efectivos a partir del próximo 1 de mayo, se enmarcan dentro de las promociones anuales que Herbert Smith Freehills Kramer realiza a nivel global y que este año han supuesto un total de 25 nuevos socios -incluyendo a Miguel García-Casas de la oficina española de la firma- y 32 ‘Counsel’ en las distintas sedes del bufete a lo largo del mundo.
Lucía Garralda, hasta ahora asociada sénior de la práctica de mercantil y M&A, cuenta con una amplia experiencia en operaciones corporativas nacionales y transfronterizas, incluyendo fusiones y adquisiciones y reestructuraciones de grupos multinacionales, elaboración de acuerdos de accionistas y de inversión, capital privado, secretarías de Consejos de administración y procesos de due diligence en una amplia variedad de sectores. Está cualificada para ejercer la abogacía en España y en Nueva York.
Por su parte, Leonie Timmers está especializada en ASG (ambiental, social y de gobierno –ESG, por sus siglas en inglés–) e iniciativas de financiación sostenible. Asesora a empresas y fondos en asuntos relacionados con la elaboración de informes de sostenibilidad y due diligence, particularmente de acuerdo con los criterios SFDR, la taxonomía de la UE, CSRD, ISSB y CSDDD. También presta asesoramiento en la revisión de comunicaciones externas para analizar los perfiles de riesgo de los clientes en materia de greenwashing y social-washing, así como en el desarrollo, implementación y mantenimiento de estructuras ESG resilientes.
Alberto Frasquet, socio/director de mercantil en EMEA, comenta que “los nombramientos de Lucía y Leonie reflejan la calidad del trabajo que están liderando y nuestra apuesta por reconocer el talento que impulsa el crecimiento de la práctica. Su promoción a ‘Of Counsel’ refuerza nuestra capacidad para acompañar a los clientes en asuntos corporativos y de sostenibilidad cada vez más complejos”.
Eduardo Soler Tappa, socio director de la oficina de Madrid, destaca que “estos nombramientos son un reconocimiento al liderazgo y la aportación sostenida de Lucía y Leonie. Son dos perfiles clave para seguir consolidando nuestras capacidades en mercantil/M&A y ESG, en Madrid y en toda la región”.