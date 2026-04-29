El Notariado y la Secretaría de Estado de Economía refuerzan su colaboración para el análisis de la actividad económica y la mejora de las políticas públicas

Ambas instituciones realizarán un seguimiento conjunto de las metodologías de investigación y tratamiento de datos

El CGN el Centro Tecnológico del Notariado y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a este órgano del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el acceso telemático a la información anonimizada del Índice Único Informatizado Notarial, con el objetivo de realizar un seguimiento eficaz de la evolución económica que contribuya a la adopción de medidas para la mejora de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

La presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo Martínez, rubricaron el acuerdo, que facilitará al organismo público disponer de datos de gran valor y utilidad sobre operaciones inmobiliarias, hipotecarias, mercantiles y, en general, financieras, que reflejen la realidad de la actividad económica en nuestro país.

Esta información contribuirá a la elaboración de estudios, prospecciones y análisis orientados al diseño de políticas públicas de interés general en el ámbito económico. Asimismo, ambas instituciones realizarán un seguimiento conjunto de las metodologías de investigación y tratamiento de datos, con el fin de asegurar la eficiencia y calidad de los resultados obtenidos.

El Índice Único Informatizado Notarial es la segunda base de datos con mayor volumen de información de España, solo tras la Agencia Tributaria. En este sentido, la presidenta del Consejo General del Notariado ha señalado que “los notarios autorizamos ocho millones de documentos al año, cuyos datos se graban de manera parametrizada y estructurada en nuestro Índice Único, que contiene información de más de 175 millones de documentos notariales: es el mejor radar a disposición de las Administraciones y autoridades públicas”.

Por su parte, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, ha destacado que “este acuerdo con el Notariado es un claro reflejo de la apuesta del Ministerio por diseñar políticas económicas basadas en la evidencia: nos permitirá afinar nuestros diagnósticos y actuar con mayor eficacia en un ámbito tan crucial como el de la vivienda. Sin duda, contribuirá además a seguir marcando el camino y extender este enfoque a colaboraciones con otros organismos”.

Con la firma de este convenio, el Notariado reafirma su compromiso con la colaboración institucional con las Administraciones para contribuir al diseño y la mejora de políticas públicas que redunden en beneficio del conjunto de la sociedad.

Un canal de comunicación ágil y seguro

A efectos de acceso a los datos, el Centro Tecnológico del Notariado habilitará un canal de comunicación digital, ágil y eficiente, que permitirá a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa la solicitud y consulta de información y la interconexión con la Sede Electrónica Notarial, reconocida con el nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad, garantizando los máximos estándares de seguridad y la protección de los datos.

El convenio establece además la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de cada una de las partes, que definirá las condiciones técnicas de acceso a la información y prestación del servicio, y velará por el correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos.

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